Las claves del ansiado derribo del viejo HUCA: cuánto durará y cuántas toneladas de escombro generará

Seis años después de que se redactara el "Informe técnico-económico de la demolición del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias" (marzo de 2018) y casi tres desde el "Proyecto de demolición" (diciembre de 2021), el consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, anunció al fin ayer la licitación de los primeros derribos en el viejo HUCA cuando se cumplen, ahora, diez años desde su cierre.

Las demoliciones, que el Consejero prefiere denominar "recuperación de la parcela", salen a licitación con un precio de 7,8 millones de euros, aunque se calcula que la empresa que se encargue de los trabajos podrá obtener un millón más de beneficio por la venta de determinados materiales, con lo que el coste final para la Administración estaría más cerca de los siete millones. Peláez fue muy expresivo en este aspecto y ejemplificó esta valorización, disculpándose, con los robos habituales que sufre el complejo, lo que demuestra, asumió, "que hay material que tiene un valor".

El proceso de derribos contempla un calendario de entre seis y nueve meses hasta que se asignen a una empresa y de otros doce meses para llevarlos a cabo. El motivo de esos horizontes temporales tan largos, y también la razón por la que el Principado ha tardado más de un año en lanzar los pliegos, es que el proceso de demolición será muy exigente, "ejemplar desde lo medioambiental y la sostenibilidad" y obligará a la adjudicataria a separar todo tipo de residuos, catalogarlos y valorizar los que se puedan reutilizar.

Según el proyecto inicial, las demoliciones en esa parcela más próxima al actual campus universitario, junto al actual parque del Truébano, generarán 96.841,2 toneladas de escombros, 995,27 de chatarra y 134,68 de materiales de fibrocemento contaminado con amianto.

También está prevista la recuperación de una parte de elementos patrimoniales que todavía hoy siguen sin haberse retirado en algunos de estos edificios. El Consejero se refirió de forma imprecisa a algunas obras murales que el proyecto contempla salvar. Estas piezas incluyen, al menos, los dos grandes lienzos cerámicos de Bernardo Sanjurjo en el exterior del edificio de Policlínicas y una pareja de relieves murales en mármol de José María Navascués en el interior de este mismo inmueble.

Lo que todavía sigue siendo una incógnita es qué destino tendrán esos casi 30.000 metros cuadrados una vez que queden totalmente limpios. O casi. Porque el proyecto salva los cuatro grandes bloques redondos de policlínicas, los que popularmente se conocían como los "hongos". "No tienen daños estructurales y se les va a dar un segundo uso", adelantó Peláez, quien después admitió que ya existe un proyecto de la Consejería de Ciencia, que dirige Borja Sánchez, para aprovechar el modelo de "campus moderno" que se quiere desarrollar en todo el ámbito e implantar en estos bloques de estructura tan singular "una aceleradora de empresas". Se trata, no obstante, de un proyecto "muy incipiente y que no está desarrollado", aclaró el consejero de Hacienda.

Más allá de "los hongos" y del proyecto que ambiciona Borja Sánchez, el resto de la parcela mantiene una indefinición muy alta, salvo por los tres edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) correspondientes a Maternidad, Consultas Externas y Silicosis, que la Universidad ha solicitado que pasen a sus manos en un proceso de adscripción. Las negociaciones entre las dos instituciones, señaló ayer Guillermo Peláez, "culminarán pronto". La previsión, volvió a repetir ayer el consejero, es que estos edificios puedan ir rehabilitándose y recuperándose paulatinamente para acoger las facultades que hoy están afincadas en el campus de Llamaquique. Esta mudanza progresiva permitiría, así, que la concentración de sedes judiciales en el espacio universitario liberado se realice también de forma escalonada.

Sobre el resto de la parcela, tanto el espacio que liberará ahora el Principado como el resto de edificios llamados a demoler pero que no son propiedad del gobierno regional, en especial la gran mole de la Residencia, que pertenece también a la TGSS, no hay todavía acuerdo. Peláez explicó que la comisión bilateral, entre Ayuntamiento y Principado, puesta en marcha recientemente se volverá a reunir para reanudar el trabajo de "definir el desarrollo urbanístico" de la zona. Ayer mismo, antes su comparecencia ante los medios, Guillermo Peláez había hablado con la administración local para comunicarles la noticia y emplazarles a una nueva reunión. Más allá de los usos universitarios, Peláez reconoció que resulta "complejo" definir la idea general del ámbito, aunque reconoció que la idea es "recuperar un poco el proyecto HuCamp, que gozó de gran respaldo". En ese sentido, añadió, la idea de partida sería mantener una distribución urbanística parecida.

Cabe señalar, no obstante, que al ubicar las universidades en los edificios de la Tesorería de la Seguridad Social (a la que ahora se invitará a la nueva comisión puesta en marcha) el proyecto cambia bastante, pues allí se habían descartado esos usos para estos inmuebles y la parte del nuevo campus se situaba precisamente en la parcela que ahora va a demoler el Principado, con la construcción de nuevos aularios, edificios departamentales, laboratorios, bibliotecas...

Suscríbete para seguir leyendo