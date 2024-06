Varios vecinos de un edifico de Oviedo quedan atrapados por el humo de un incendio en un garaje:: "El portal era como una ratonera"

Por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero quienes lo vivieron aseguran que pudo haber ocurrido una desgracia. Un incendio registrado durante la madrugada de ayer en un garaje de la calle José Ramón Zaragoza, en la zona de Valentín Masip, provocó serios daños en siete vehículos que estaban aparcados en su interior y mantuvo atrapados durante más de una hora a buena parte de los vecinos que viven en el edificio que está al lado y tiene acceso directo al aparcamiento. La inmensa columna de humo tóxico que se produjo a consecuencia de las llamas llegó al portal a través de la puerta que da al garaje –estaba abierta– y convirtió la parte baja del inmueble en una trampa peligrosa. "En el entresuelo hay tres viviendas. Dos de ellas están desocupadas y el propietario de la tercera no estaba en casa. Si llega a haber alguien, estaríamos lamentando algo muy grave. El portal se convirtió en una ratonera", asegura uno de los vecinos. De hecho, los Bomberos tomaron la decisión de forzar las puertas de las tres viviendas para comprobar que no había víctimas.

Los bomberos trabajan en el garaje incendiado. / LNE

El joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, vive en el tercer piso del número 4 de la calle José Ramón Zaragoza. Eran las seis menos diez de la mañana cuando una vecina lo despertó a voces y con golpes en la puerta: "¡Fuego, fuego!". Él intentó salir, pero cuando accedió al descansillo el humo ya había invadido por completo el edificio. "Hubo quien pudo salir, pero a los que vivimos en los pisos más altos no nos dio tiempo", asegura. En el edificio, que tiene seis pisos, hay un total de 17 viviendas. "Pasamos mucho miedo, quedamos encerrados como pasó en Valencia y en esos momentos te pones en lo peor", señala el vecino del tercero haciendo referencia a la catástrofe que se produjo en febrero en el barrio valenciano de Campanar, donde diez personas perdieron la vida, todas ellas de las plantas altas del inmueble. Un matrimonio y sus dos hijos pequeños murieron tras encerrarse en el baño de su casa. Pero da la casualidad que en el quinto piso del edificio afectado vive un bombero y los profesionales saben que en estos casos la mejor solución es quedarse en casa y tomar medidas a pesar de lo que ocurrió en Valencia. De hecho, los responsables de este tipo de cuerpos no se cansan de repetirlo. "Todo el mundo se asomó a las ventanas y él nos tranquilizó. Nos dijo que usásemos toallas mojadas para tapar las puertas y para respirar sin que nos afectase el humo".

Estado en el que quedó el aparcamiento tras lo ocurrido. / LNE

Mientras tanto, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo ya habían llegado y estaban luchando contra el fuego, que calcinó dos de los coches que estaban en el garaje y afectó a otros cinco vehículos, entre ellos una moto. Las altas temperaturas y la caída de materiales del techo a consecuencia de las llamas fue lo que causó más daños. Debido al estado en el que quedó el garaje –con cableado eléctrico descolgado, bajantes rotas y caída de carga del techo– los Bomberos decidieron colocar vallas en entrada y prohibir el acceso hasta que se lleve a cabo una revisión técnica más a fondo para evitar riesgos.

Los Bomberos estuvieron trabajando durante más de una hora para hacerse con las riendas de la situación. Un grupo de ellos cogió las mangueras y atacó el fuego del garaje, otros compañeros entraron en el portal para comprobar el estado de los vecinos que se encontraban atrapados y proceder a realizar cuanto antes las labores de ventilación. Una de las vecinas que se encontraba en la calle precisó asistencia médica al presentar síntomas de ansiedad y dificultad respiratoria, "aunque presentaba índices aceptables de saturación". Los Bomberos también realizaron mediciones de gases en un hotel que está justo al lado del portal con resultado negativo y comprobaron que no hubiese daños en un restaurante que hace poco también sufrió un incendio. Lo que sí resultó afectado por el humo fue una librería que está entre el garaje y el portal.