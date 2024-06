Oviedo triunfa por su estética: Ramiro Fernández recoge un premio por su carrera en la gala "Salón Look"

Oviedo ha dejado muy buena imagen en la décima edición de los premios "Salón Look", el prestigioso evento profesional del sector de la belleza y la estética integral que se celebra anualmente en Madrid. Durante la gala de entrega de galardones, que se desarrolló el pasado martes en el recinto de Ifema, el psicoesteta Ramiro Fernández fue distinguido con el "Premio de Honor" en la categoría de peluquería. El allerano, afincado en la capital asturiana desde hace más de medio siglo, compartió éxito con otra empresa asturiana con presencia en Oviedo, la Escuela de Estética Nutec, que recibió el premio al mejor proyecto educativo de España por el innovador sistema de enseñanza que imparte en sus centros de Ciudad Naranco y Gijón.

No es la primera vez que Ramiro Fernández recibe un reconocimiento a su dilatada e influyente carrera profesional, pero este galardón tiene un sabor especial porque representa el cariño y el reconocimiento del sector al que dedicó su vida. "Me llena de orgullo e ilusión recibir el reconocimiento y aprovechó para dedicárselo de todo corazón a mis queridos compañeros de profesión, que en cualquier rincón de España se esfuerzan y trabajan a diario para prestigiar este oficio que tanto amamos y que, hasta ahora, por las circunstancias que sean, no han tenido la suerte que yo he tenido", dijo Ramiro Fernández ante más de trescientos invitados a la gala.

Fernández también tuvo palabras de elogio para su "excelente" equipo de colaboradores. "Sin ellos nada de esto habría sido posible. Tampoco lo hubiese sido sin nuestra generosa clientela, que durante tantos años ha confiado en nuestro trabajo. El triunfo o el éxito no están en vencer o ganar siempre, más bien en no desanimarse nunca", asegura el psicoesteta asturiano.

Sira Menéndez, con el galardón. / LNE

La Escuela de Estética Nutec fue galardonada por su innovador sistema de enseñanza. En sus centros de Oviedo y Gijón trabajan un total de doce profesores que enseñan a sus más de ochenta alumnas –la gran mayoría son mujeres– desde técnicas de maquillaje y micropigmentación hasta medicina estética y aparatología. "Nuestras escuelas están homologadas y ofrecemos tanto el grado medio como el superior. Ya habíamos sido nominados en otras dos ocasiones, pero esta vez hemos tenido la suerte de ganar", explica Sira Menéndez, la directora de la escuela. "Estoy muy orgullosa porque es un premio de los compañeros del sector a nosotros y a nuestro equipo de profesores. Además, sirve para premiar estos veinte años de esfuerzo y trabajo", añade.

