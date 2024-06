"Quiero mostrar en Oviedo una visión lo más completa posible del mundo del piano"

El joven y emergente pianista Carlos Forcelledo (Muros de Nalón, 19 años), ganador de varios premios nacionales e internacionales, debuta en Oviedo el próximo domingo (auditorio Príncipe Felipe, 19.00 horas) en el marco de un recital organizado por la asociación cultural La Castalia, con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo nació su afición por el piano?

–Viene de familia. Mi prima tocaba el piano y la escuchaba ensayar. Aunque quise tocar la viola, en la academia Chaikovski de Gijón, donde estudié, me aconsejaron iniciarme en el piano. Parece que no se equivocaron.

–¿Cuánto ensaya al día?

–Unas cuatro horas. Debemos tener en cuenta el tiempo que me quitan los estudios. Ahora que estoy preparando el recital no bajo de las 6 horas diarias. También por una cuestión personal: soy muy perfeccionista y me gusta que todo salga lo mejor posible.

–Habla de ser perfeccionista, ¿qué cualidades cree que debe reunir un buen músico? –

Disciplina y constancia, sólo con el talento no es suficiente. Además, es muy importante saber escucharse a uno mismo y ajustarse a cada estilo: barroco, romanticismo… También valoro especialmente a los intérpretes que tienen un gran poder expresivo y son capaces de conmover al público.

–¿Qué criterios ha seguido para diseñar el repertorio del recital?

–Mi idea era conjugar varios estilos para aportar una visión lo más completa posible acerca del piano. Hay obras de Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin e incluso de Isaac Albéniz. Aprovechando que estamos en la tierrina qué menos que terminar el recital con el "Asturias" de la "Suite Española". En general, se trata de un programa atractivo, pero tremendamente exigente.

–Hábleme un poco del programa.

–Comenzará con la "Sonata en re menor K. 121" de Scarlatti, una obra técnicamente muy complicada y que exige una concentración excepcional para su ejecución. También figuran el "Liebestraum (Notturno)" de Liszt, "Papillons" de Schumann y una segunda parte donde el protagonismo recaerá sobre Chopin, interpretando varios "Estudios" y la "Balada número 1", una de mis piezas predilectas. La verdad es que se trata de un programa repleto de dificultad, pero vistoso y muy expresivo.

–¿Qué opina de la oferta musical ovetense?

–Me parece una ciudad muy afortunada. Tanto los Conciertos del Auditorio como las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni”, la ópera, la zarzuela, la orquesta Oviedo Filarmonía, la OSPA… En cada uno de los ciclos puedes ver a los mejores músicos y directores. Pero no veamos esto únicamente en el ámbito de la música clásica, también en otros estilos y géneros como el jazz. Es todo un privilegio vivir aquí y tener la oportunidad de empaparme, como músico, del tejido cultural que atesora Oviedo.

–En este contexto ¿qué opinión le merecen asociaciones culturales como La Castalia y su sensibilidad hacia los jóvenes talentos asturianos?

–Creo que son totalmente necesarias. Jamás se me había presentado una oportunidad así en Asturias y es algo importante porque la competencia, tanto en España como fuera de nuestro país, es atroz. Siempre estaré agradecido a Begoña García-Tamargo por confiar en mí y permitirme ofrecer este recital.

–Pese a su juventud, posee varios premios y reconocimientos importantes. ¿Cómo afronta el recital?

–Con mucha responsabilidad, pero lleno de confianza y motivación. Debo confesar que también con cierto nerviosismo. Pero la experiencia me dice que es inevitable sentir nervios los días e instantes previos. Eso sí, una vez esté sentado frente al piano, todo quedará en segundo plano y sólo existirá la música.

–¿Por qué debe el público ovetense acercarse a su concierto?

–Si van, no se arrepentirán. El ovetense es un público muy melómano y el programa está formado por obras que, a buen seguro, conocerán. El marco que ofrece la sala de cámara del Auditorio, su acústica, es irresistible. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana, con una hora de música.

Suscríbete para seguir leyendo