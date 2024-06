Buendía pone a la venta las últimas entradas para el único concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en Oviedo, el 22 de junio

Cultura en toda su extensión y ámbito. Buendía, en su apuesta decidida por brindar momentos únicos a sus clientes, convierte Oviedo en un escenario histórico, gastronómico y cultural a la altura de las mejores citas. La Orquesta Sinfónica de Viena formará parte de esta ciudad a partir del 22 de junio y es una fecha marcada en el calendario para los amantes del cuarto arte.

Tradición y folclore representados por las obras de Dvořák, Rimski-Kórsakov, Rajmáninov y la ciudad de Oviedo. A los mandos, Lorenzo Viotti. Una recepción al verano inmejorable, de la mano de una de las mejores orquestas sinfónicas del mundo.

Junto al concierto, el paquete incluye un menú degustación elaborado y seleccionado para la ocasión que combina tradición y modernidad, elaborado con ingredientes de proximidad, en uno de los siguientes restaurantes: Casa Amparo, Nastura, Al Baile la Temprana y Doña Concha. Además, y con anterioridad al concierto, los guías oficiales de Buendía realizarán una visita guiada exclusiva por el casco histórico de Oviedo.

Cada paquete podrá adquirirse en la sede principal de Buendía para Europa, ubicada en la C/ Uría 58, donde se ubica su primera concept store.

Si desean más información, los interesados podrán contactar a través del número de teléfono (+34) 984 70 84 84 o mediante el siguiente correo electrónico: agencias@buendiatours.com

Agenda

Sábado 22 de junio

− Visita guiada

− Comida menú degustación

− Tiempo libre

− Concierto 20 00 horas

Programa

Concierto Extraordinario 25 Años Auditorio Príncipe Felipe Orquesta Filarmónica de Viena

Director: Lorenzo Viotti

Lugar: Auditorio Príncipe Felipe 22 de junio de 2024

Horario: 20h. (duración aproximada 2h.)

Programa: • Rimski-Korsakov Capriccio espagnol, op. 34 • Rachmaninov The Isle of the Dead, op. 29 • Descanso • Dvorak Symphony Nº. 7 in D Minor, op. 70

Sobre Buendía

Buendía es una agencia de viajes internacional, con sede en Asturias, que está especializada en el diseño, coordinación, venta y ejecución propia de excursiones y actividades de un día, visitas guiadas y free tours, por todo el mundo, a través de su propia plataforma tecnológica (www.buendiatours.com).

Más información

La venta física en Buendía Store comienza el lunes 10 a las 10.00 horas. Además, se encuentra a disposición de los interesados un combo con pernocta en Oviedo, para todos aquellos que deseen disfrutar de Oviedo con mayor profundidad y no residan en la región.

