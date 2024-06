La AMPA del colegio de Latores no ve realista el año 2026 como fecha de apertura

A la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio de Educación Especial de Latores el proyecto del nuevo centro de Montecerrao le "genera muchas dudas". "Nos parece positivo que haya un proyecto y un presupuesto, pero vemos carencias", aseguró el colectivo.

Consideran las familias que "2026 no es realista" y "que las instalaciones que sustituirán a las de Latores no estarán antes de tres años". Por eso, afirmó el presidente de la AMPA, José Manuel de la Grana, "hay que hacer obras de mejora en el colegio actual, que tiene 201 alumnos y está saturado". Además, añadió, "no sabemos si albergará todas las etapas educativas".

Respecto a las aportaciones recibidas por la Consejería e incluidas en el proyecto, las familias señalan que enviaron un escrito en 2023 con propuestas "y no tuvimos respuesta". El diseño fue presentado el lunes antes de reunirse con la AMPA.