Oviedo se queda sin fiestas de La Florida y esta es la razón

Las fiestas del barrio de La Florida, desde hace años unas de las más multitudinarias de Oviedo, han sido suspendidas. Los festejos, que estaban previstos para este próximo fin de semana, no van a celebrarse porque la solicitud presentada en su momento por los organizadores no se ajusta a la normativa que tiene que cumplir el Consistorio para otorgar subvenciones a este tipo de eventos y los promotores han decidido no seguir adelante sin ayudas.

Fuentes conocedoras de este embrollo burocrático explican que el Ayuntamiento detectó "una irregularidad" en los papeles presentados hace ya "un par de meses" por la asociación vecinal y festivo-cultural "San Melchor", que es el colectivo al que siempre se le han concedido las subvenciones municipales para organizar las fiestas del barrio. La asociación tenía caducado el certificado digital, que es un documento que otorga la Agencia Tributaria y es esencial para realizar trámites con las administraciones. Cuando fueron advertidos de la situación por parte del Consistorio, enviaron de vuelta "un certificado digital presentado por un arquitecto y a nombre del propietario de una empresa de eventos", que, a efectos prácticos, es la que se encarga de organizar las fiestas. Las mismas fuentes aseguran que, además, ese empresario "no quería siquiera figurar".

Eso no sirvió. El Ayuntamiento se negó a dar de paso la solicitud y, por lo tanto, a subvencionar el evento. No en vano, la ley no le permite al Consistorio disponer de fondos públicos para colaborar con unas fiestas en las que no quede meridianamente claro que esa subvención no va a pasar a manos de una empresa privada. Cualquier promotor puede organizar una fiesta siempre que cumpla con todos los requisitos que se exigen para celebrar este tipo de eventos, pero el Ayuntamiento no puede darle dinero de todos los ciudadanos.

Las fuentes consultadas aseguran que los promotores también se encontraron con problemas a la hora de encontrar sitio para organizar las fiestas y que eso también influyó. El año pasado hubo problemas con los vecinos de Las Campas por los cortes de calles, por la suciedad y por el ruido que generaron unas fiestas multitudinarias que, según los denunciantes, "invadieron media ciudad".

Según pudo saber este diario, los promotores de las fiestas de La Florida barajan la posibilidad de arreglar el problema burocrático y trasladarlas al mes de julio, concretamente al fin de semana en el que siempre se celebran las fiestas de Montecerrao, que este año no se harán a raíz de los problemas del año pasado, cuando fueron canceladas al prohibir el Ayuntamiento la música en directo por exceso de decibelios.

