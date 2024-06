IU pide adelantar la construcción de la pista de atletismo de Ciudad Naranco

El grupo municipal IU-Convocatoria por Oviedo reclamó ayer al equipo de gobierno municipal de la capital asturiana adelantar a este año la rehabilitación y remodelación de las pistas de San Lázaro, aprobada en el pleno a propuesta de su grupo municipal ante su evidente deterioro y las quejas de los deportistas profesionales y aficionados al atletismo.

Destacan desde IU-Convocatoria que, además, las pistas no tienen sustitución ya que la construcción de la pista cubierta de Ciudad Naranco prevista para inicios de este año 2024 se aplaza por la dilación del gobierno local y el recurso de una constructora frente a la adjudicación.

Así mismo recuerdan que las pistas de atletismo han sido suprimidas y no caben en los futuros usos múltiples del Palacio de los deportes, lo que implicará que los atletas no dispondrán de un espacio cubierto mientras el Ayuntamiento no inaugure el complejo planeado en la parcela del fallido spa del barrio.