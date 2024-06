La opinión de los expertos tras la aparición de un oso pardo cerca de Oviedo: "Ahora mismo habrá al menos media docena moviéndose por el municipio"

El reciente avistamiento de un oso pardo paseando a sus anchas y a plena luz del día por Puerto –una localidad situada a sólo doce kilómetros del centro de Oviedo, entre Fuso y Las Caldas– ha supuesto un impacto para los vecinos, pero la presencia de estos animales en la zona rural del concejo no les sorprende a los expertos. "Hace ya más de quince años que se constató la presencia de osos en Oviedo. El concejo está al lado de la zona de Santo Adriano, donde hay una población estable y con reproducción, así que es muy normal que cada vez haya más población y más avistamientos", explica Roberto Hartasánchez, portavoz del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). "Es muy difícil de cuantificar, pero se puede decir sin equivocarse que ahora mismo hay al menos media docena de osos que se mueven por Oviedo, pero no son animales agresivos", añade.

Aún así, los vecinos de Puerto tienen miedo. José Manuel Menéndez, que fue quien hizo las fotografías del oso en el pueblo el pasado lunes, se encontró con el animal a menos de cincuenta metros de su casa y ahora teme salir a pasear con sus perros por si las moscas, pero Hastasánchez insiste en que no tiene por qué haber peligro. "Los osos no son animales agresivos. Es más, lo lógico es que huyan en cuanto notan la presencia humana y que ellos se sientan más amenazados que nosotros", señala. "Yo no le daría importancia. Puedo entender que los vecinos de la zona rural de Oviedo se extrañen porque todavía no están acostumbrados, pero en otras zonas como Somiedo o Cangas del Narcea ya es algo habitual y se convive con ellos", dice.

Pepín Tuñón, presidente de la Fundación Oso Asturias (FOA), se mantiene en la misma línea. "Son animales huidizos, lo normal es que se asusten", señala. "Toda la zona de Oviedo tiene conexión con los Valles del Oso y la presencia es constante. El que se vio en Puerto parece un ejemplar joven y los osos jóvenes abandonan el núcleo familiar en esta época del año y se mueven mucho con un radio muy amplio, así que no es extraño que se vean", dice. "El municipio de Oviedo es un territorio muy amplio y que tenga osos debería suponer un orgullo, significa que es un concejo bien conservado y en conexión con la naturaleza", añade.

Al biólogo Javier Naves, otra referencia en el estudio de los osos, tampoco le sorprende nada el avistamiento del pasado lunes en Puerto. "No es ninguna novedad, en Oviedo lleva habiendo osos muchos años. La novedad sería si se hubiese visto alguno por la calle Uría", sostiene. Naves también entiende a los vecinos, aunque lanza un mensaje de calma. "La preocupación se puede entender, pero no le veo peligro a que aparezca un oso. No tienen que tener miedo porque muy pocas veces hemos tenido que registrar un incidente con un oso, algo que ocurre a diario con los humanos", señala. "Insisto, en Oviedo siempre ha habido osos".

Sin ir más lejos, Roberto Hartasánchez asegura que recientemente ha tenido noticia de la presencia de un animal de esta especie en Olloniego. "Lo que pasa es que si no sale en los periódicos nadie se entera, pero están ahí", afirma. "Su acercamiento a los pueblos viene derivado de la falta de actividad agraria. Antes los pueblos estaban rodeados de cultivos, pero ahora están pegados a los bosques. Hay que recordar que los osos están en su casa", subraya el portavoz del FAPAS.

