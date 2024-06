La situación de la Fundación Gustavo Bueno enfrenta a Vox y al PSOE

Una petición del PSOE en la Comisión de Interior para solicitar que se regularizara la cesión del edificio municipal del Sanatorio Miñor acabó ayer en bronca entre los socialistas y el grupo Vox. Elena Figaredo, concejala de la formación ultraconservadora, defendió la situación de la institución y la legalidad de la cesión de la que disfrutan, con un acuerdo plenario en ese sentido de 1998, y acusó al edil socialista Jorge Monsalve de atacarle personalmente "al quedarse sin argumentos".

Según el PSOE, al que Vox acusa de aplicar la "persecución ideológica y cultural contra todo lo que no consideran afín", Monsalve puso en duda que se pudiera defender que un beneficiario de una cesión no invirtiera en la conservación del bien municipal del que disfruta, y aludió a que Figaredo, por su trabajo, interventora en un ayuntamiento asturiano, no debería de apoyar esa situación.