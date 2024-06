El colegio Gesta se viste de película

Los alumnos del colegio Gesta se vistieron de cine de mano de Maite Capín, diseñadora de vestuario en proyectos del séptimo arte. Al centro acudió con prendas del largometraje "Caballeros de Santiago", una réplica de la espada de Jon Nieve, personaje de "Juego de tronos", o vestuario del último videoclip del grupo musical heavy metal "Avalanch".

Capín, que trabaja también como directora de casting, impartió el taller sobre cine a todos los alumnos del centro, desde Infantil a sexto de Primaria. Por grupos y durante cuatro horas les acercó al mundo del cine. "Les cuento lo que hay detrás, y que hay que trabajar y prepararse", aseguró Maite Capín. Durante esta clase, intentó "transmitir la magia del cine y que vean que es bonito dedicarse a este trabajo".

La diseñadora durante el taller. / Analía Pello

Destacó la diseñadora de vestuario cinematográfico la participación de los estudiantes. "Tenían numerosas preguntas y mostraron mucho interés", dijo. Capín no solo llevó al colegio prendas utilizadas en películas o en videoclips, también hizo que los profesores portasen ese vestuario. "Impartir talleres como este es una bonita experiencia. De repente habían pasado cuatro horas y no me había dado cuenta", dijo tras el taller Maite Capín, que ha colaborado en la serie "Juego de tronos" y ha participado en trabajos en varias plataformas.

El director del colegio Gesta, Andrés Flórez, hizo hincapié en que el taller fue una "experiencia muy enriquecedora". Los alumnos, añadió, "lo pasaron muy bien aprendiendo diferentes aspectos de los efectos especiales y viendo todo el vestuario". Y algunas de estas prendas las lucieron docentes pero también estudiantes.

Los alumnos atienden a las explicaciones. / Analía Pello

El centro decidió que todos los estudiantes, desde los que cursan Infantil a los que terminan en unos días sexto de Primaria y abandonan el colegio para iniciar una nueva etapa educativa, asistieran al taller que impartió Maite Capín. Formó diferentes grupos que fueron recibiendo las clases de la diseñadora de vestuario. Esta actividad se enmarca en las jornadas culturales que llevan por nombre "Un curso de película" y que se han organizado para cerrar el año académico 2023-24.

En ellas se incluyen actividades centradas en las bandas sonoras de películas, el trabajo en la denominada "Aula del futuro" con croma, que es una técnica para filmar frente a fondos monocromos, generalmente de color verde o azul, para sobreponer imágenes en el montaje. La estampación de camisetas se incluye también en la programación preparada en el colegio Gesta.

