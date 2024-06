Iván Cores, la vida en los baobabs

Una noche en Los Angeles (California), trabajando en un diseño, Iván Cores fue consciente de que se pasaba 16 horas al día delante del ordenador resolviendo entregas que siempre eran para ayer. Una nube le entristeció el alma. Había ido en la dirección equivocada como solo le puede pasar al viajero que inicia su viaje muy cerca del paraíso. No había cumplido todavía la treintena y ya le quedaban muy atrás sus primeros viajes por el Caribe. Las olas del Atlántico rompiendo en la popa encima de los pies de aquel niño de tres años. En la cubierta del Ocean Spirit –71 pies de eslora, el "ketch" más grande del mundo– peces voladores para el desayuno. Eran esos días turquesa y ese viaje en el que sus padres, Antonio Cores y Elisabeth "Babette" Valls, se habían embarcado para dar la vuelta al mundo mientras criaban a su hijo.

Con su padre y las tribus Nuba. / LNE

Un naufragio frente a los costas de Santo Domingo acabó con el sueño del Pacífico pero impuso un nuevo rumbo. La familia entró en África con dos camiones Mercedes Unimog. Establecieron su primer campamento al pie de las pirámides de Egipto, ocho meses en los que el pequeño Iván empezó a chapurrear árabe mientras jugaba con alguno de los amigos de su padre –Miguel Ríos trepando a la pirámide de Keops– que pasaban de visita. Luego, en Sudán, ya solo fueron ellos tres. Primero lejos de los poblados. A los pocos días jugaba ya con los niños y las mujeres acariciaban el pelo de la madre. Babette tenía medicinas y ofrecía pequeñas curas y Antonio les ayudaba a cazar.

En la portada de un single de Miguel Ríos, "Canción para un nuevo mundo", fotografiado durante una cacería en el Pardo en la que se había dedicado a cober cartuchos para que su padre y Francis Franco no cazaran más conejitos. / LNE

Todo lo que la sociedad contemporánea aspira a ser hoy lo conoció entonces en esa infancia entre guerreros esbeltos, mujeres solidarias y tribus sensibles con los animales que no necesitaban nada porque reposaban la felicidad en el espíritu de cada uno. Iván corría desnudo como sus amigos, se pintaba, se peleaba, se bañaba en la charca y al caer el sol su madre le llamaba para que viniera a leer aquel cuento en el que, no entendía muy bien por qué, un príncipe vivía en un asteroide lleno de aquellos árboles a los que él y sus amigos trepaban cada día para comer.

Pintándose con las tribus de Kau Niaro. / LNE

La vida entre los baobabs –veranos en Meres aparte, cuando venía a Asturias y los primos flipaban con sus aventuras– tocó a su fin el día en que Babette anunció que se habían acabado los viajes y empezaría su escolarización. "¿De verdad puedo ir al colegio como los otros niños?". La prueba de acceso que le hicieron en el Gaudí, en Barcelona, no resultó nada fácil, porque aunque sabía leer y dominaba las matemáticas, no logró contestar preguntas básicas del día a día. ¿Cómo se manda una carta? "¿Se da usted cuenta de que su hijo no sabe nada?". Babette se tragó la rabia y no explicó a la directora que Iván, con nueve años, hablaba cuatro idiomas, desollaba animales, podía purgar una bomba de inyección, arreglar motores de cuatro cilindros y manejar motos, coches y escopetas.

Con el activista Tomo Kriznar y su esposa Bojana en Sudán, en su regreso al país el pasado mes de enero. / LNE

Todavía llegó a pasar una temporada de caza en Sudán al año siguiente, ya solo con su padre, pero la vida empezó a discurrir con cierta normalidad a partir de entonces. Asturias, Palacio de Granda, Bellas Artes, Nueva York y ahora Los Ángeles. ¿Dónde encajaba? Esa noche no lo pudo saber, pero volvería a viajar para hacerse con tesoros del Rajastán y venderlos en su tienda de muebles Dune, en Oviedo. Compartiría allí los diseños de su compañera, Eva Gómez. Un día volvería a Sudán y Nimeri, un antiguo guerrero Nuba, le reconocería a la entrada de Burram nada más bajarse de la moto, 47 años más tarde. Trabajaría en el Palacio de Meres, el negocio de la familia, y algunos días, al ser uno de los pocos con el título para esos trabajos en altura en Asturias, le llamarían para instalar pararrayos, en Alcoa o en la papelera de Navia. Y allí arriba, más cerca del cielo, quizá algún día llegaría a pensar que el viaje de vuelta seguía mereciendo la pena.

Con sus hjios, su mujer, Eva, su madre, Elizabeth Valls, a la derecha, y una prima de ésta, en Oviedo. / LNE

Suscríbete para seguir leyendo