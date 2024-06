En Oviedo, el cubo marrón se recoge todos los días, domingos incluidos

En el concejo de Oviedo ya se lleva 15 días con las nuevas frecuencias de recogida del cubo marrón y del cubo negro. Desde el pasado sábado 1 de junio, se intercambiaron los días de recogida del cubo marrón y el cubo negro, por tanto des esa fecha, el cubo marrón ha pasado a recogerse todos los días de la semana, incluidos domingos.

Pero para llevar a cabo correctamente esta nueva forma de recogida de los biorresiduos, se necesita la colaboración de las comunidades de vecinos que están obligadas desde ya a colocar en la calle todos los días el cubo marrón para depositar la materia orgánica, siempre en bolsas biodegradables, y teniendo en cuenta no se puede dejar las bolsas de basura en la calle en el suelo, como pasa en alguna comunidades los viernes o los fines de semana que no cuentan con portero no tienen contratado la colocación de cubos esos días.

Esta medida representa un avance muy significativo para incrementar la tasa de reciclaje del municipio de Oviedo, que ahora mismo roza el 30 por ciento y, según las exigencias de Unión Europea, debería situarse en al menos el 55 por ciento.

Por tanto, se ha producido un cambio importante en el servicio de recogida de la materia orgánica en la capital asturiana y todos los ovetenses debemos de concienciarnos en la necesidad de colaborar para hacer de Oviedo una ciudad más verde y sostenible. Ello implica sacar cada día los residuos que corresponden en cubos y no dejar los residuos en bolsas en la calle, porque la normativa no lo permite y es sancionable.

Stand de la campaña en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo / Cedida a Lne

Como ya venimos informando la recogida del cubo marrón, donde se depositan los restos de comida y otros desechos orgánicos, se realizará de modo diario los siete días de la semana, domingos incluidos, mientras que la recogida del cubo negro, donde se depositan los restos de desechos no reciclajes, se recogerá 3 días a la semana, correspondiendo las mismas zonas que hasta hoy se recogía el cubo marrón y se incorpora un día más los domingos en toda la ciudad. Ya que todos los domingos hay recogida de residuos en todo el municipio.

La recogida del resto de materiales reciclajes, es decir, cubos azules donde se deposita el papel-cartón, cubos amarillos los envases y cubos verdes el vidrio se mantiene en los mismos días que hasta ahora. Recuerda deposita cada residuo en el cubo que le corresponde los días establecidos

¿Pero sabes que residuos van a cada cubo? En el cubo marrón tenemos que depositar restos de alimentos cocinados y no cocinados, incluyendo carnes y pescados, legumbres, frutas, verduras y hortalizas; pan, posos de café y bolsitas de infusión; restos de flores y plantas del hogar; servilletas, papel de cocina, envoltorios y envases de cartón sucios o con restos de alimentos. Por contra, no se puede depositar en el cubo marrón, y si al cubo negro, los excrementos de mascotas y restos de pelo; arena, colillas, pañales ni productos de higiene personal.

Destacar que se han inicia las charlas informativas en la red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, donde se explicará a los asistentes las nuevas frecuencias de recogida de los biorresiduos que se pusieron en marcha el pasado 1 de junio y se atenderá cualquier duda.