Los comerciantes del Fontán tumban el proyecto de reforma del Mercado del Ayuntamiento

No habrá, al menos no de momento o no de la forma en que estaba prevista, reforma del Mercado del Fontán. La asamblea extraordinaria de la sociedad que gestiona la plaza acaba de rechazar el proyecto previsto por el Ayuntamiento por 19 votos frente a 11 más una abstención.

El equipo de gobierno había dejado en manos de los comerciantes la última palabra sobre una reforma que cuenta con 2.4 millones de fondos europeos y que preveía, además de la reforma, la construcción de un piso superior para tres locales de hostelería. Pese al rechazo de la sociedad concesionaria del mercado, los vendedores y socios explicaron a la salida de la asamblea que trasladarán al Ayuntamiento su proyecto, el que cuenta con el apoyo de todos, aseguraron y que no incluye los puestos de hostelería.

El Ayuntamiento había intentado convencer a los socios hasta el último momento, en incluso convocó una reunión en el salón de Plenos este mismo lunes, hora y media antes de la asamblea. En dicho encuentro, no obstante, según los comerciantes, Canteli se limitó a leer un documento y no aclaró si aceptaría una serie de reclamaciones (condonación del pago del canon durante las obras y prórroga de la concesión) que llegó a afirmar que desconocía.

Varios propietarios partidarios del proyecto mostraron a la salida de la asamblea su pesar al perderse un plan que, consideran, les hubiera beneficiado. Visiblemente molestos estaban el grupo de dueños de negocios pero que no son socios de Mercado El Fontán S.A. (ocho en total) por no haber podido votar ni siquiera tener voz en la asamblea, explicaron. El sector crítico insistió en que el mercado sale reforzado de esta asamblea y que defenderán que no se pierda el dinero de los fondos y se invierta en la reforma que ellos defienden.