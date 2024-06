Abandonan cinco gatos dentro de una caja cerrada "y a punto de ahogarse" en Colloto

Cuando la veterinaria Ana Bances y sus compañeras del turno de mañana salían de la clínica que tienen en Colloto vieron una caja de cartón cerrada a cal y canto con cuerdas. Se acercaron porque escucharon ruido y al abrirla casi se les cae el alma a los pies. "Había cinco gatos, una madre con sus cuatro cachorros", explica Bances. "Estaban casi ahogándose", añade la mujer, que este mismo miércoles va a presentar una denuncia ante el Seprona para tratar de dar con las personas que dejaron abandonados a los gatos. "En la zona hay muchas cámaras legales y lo que queremos es que se investigue porque estas cosas no pueden quedar impunes. La gente tiene que saber que abandonar a un animal tiene consecuencias", dice la veterinaria.

La caja en la que estaban los gatos. / LNE

Loa animales tuvieron que ser ingresados de inmediato en la clínica por la situación en la que se encontraban. "La madre tenía anemia y los pequeños estaban desnutridos. Además tenían mucho catarro. Si no los atendemos hubiesen muerto", asegura. No es la primera vez que alguien abandona animales a las puertas de su clínica, aunque ahora hacía ya tiempo que no le ocurría. "En los últimos viente años me ha pasado tres veces, pero hacía diez que no teníamos que sufrir algo así", señala. "Esperemos que se pongan bien cuanto antes", añade.