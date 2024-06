El asturiano Logan Sampedro se suma al reality "All Stars"

La primera edición del reality "All Stars", que arranca este jueves en Telecinco, y que va a contar con algunos de las celebrities más míticas de la historia de "Supervivientes", como Adara Molinero, Abraham García, Jorge Pérez, Olga Moreno o Marta Peñate, tendrá también presencia asturiana. La de Logan Sampedro, que se reencontrará con Sofía Suescun, con quien tuvo en su día un romance. Pero eso ya quedó atrás. "Tengo muchas ganas, estoy preparado y la otra vez quedé segundo, a ver si esta vez tengo más suerte", ha comentado el ovetense sobre su participación en el concurso, dejando claro que en esta ocasión no tendrá nada con Sofía: "No, no, esta vez nada. Tengo el amor en casa", ha sentenciado, desvelando así que tiene pareja y que no se le ha pasado por la cabeza volver a sentir nada por su compañera, con la que ha asegurado rotundo que no tiene "ningún problema" en coincidir.