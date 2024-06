Canteli, contra el PSOE a cuenta del Fontán: "Que dejen de decir tonterías y de confundir a la gente"

Las últimas declaraciones del alcalde de Oviedo, en las que se refirió a la reforma del mercado del Fontán diciendo que "nunca da carpetazo a nada", van camino de cumplirse. Cuando ya pasan cinco días desde que la mayoría de los comerciantes de la concesión de la plaza (18 votos frente a 11) decidió rechazar el proyecto municipal de reforma que incluía un piso superior para tres puestos de hostelería, la polémica sigue coleando y la bronca política va en aumento. Ayer el Alcalde matizó su disposición a retomar el proyecto, precisó que será en otro momento y sin el dinero de Europa y culpó al PSOE de estar detrás de la petición que ha trasladado una mayoría de socios del mercado para que se haga el proyecto de rehabilitación sin los gastrobares.

"Los comerciantes en sí no pidieron nada, lo pide el partido socialista, y los que han sido elegidos para gobernar Oviedo es el PP", dijo molesto durante un acto en San Claudio. "El PSOE", insistió el regidor, "que deje de decir tonterías, que no sigan confundiendo a la gente permanentemente, primero visitaron los stands para que se rechazar el proyecto, es el no por el no permanente y y estoy cansado", remachó.

Su insistencia en que el PSOE hizo campaña en el mercado para indicar a los comerciantes que votaran en contra el proyecto, como ya había dicho el día anterior, encontró ayer la réplica en el portavoz municipal de los socialistas. El líder de la oposición, Carlos Fernández Llaneza aprovechó el desayuno informativo en el que ayer hizo balance del primer año de este mandato para responder estas acusaciones: "Hay que dejarse de trágalas y de contar milongas", protestó. "Nosotros podremos acertar o no, pero no mentimos, y no se nos ocurre a ningún concejal ir al Fontán salvo para comprar cerezas. Si lo dice por ignorancia, malo, si lo hace deliberadamente, peor, porque es un mentiroso. No vamos a permitir traer lodazales de otras latitudes a la acción política local. Espero que se disculpe y reconozca su error. Nosotros seguimos en nuestro empeño de ese Oviedo mejor", concluyó.

En San Claudio, pocas horas más tarde, Canteli seguía insistiendo en que la propuesta del PSOE de que el equipo de gobierno recupere la parte del proyecto que no se corresponde con los gastrobares y la ejecute, esforzándose por llegar al 60% de lo ejecutado y no tener que devolver, así, la subvención, es inviable. El regidor sostiene que la ayuda europea iba vinculada a un proyecto único que ahora se ha descartado, con lo que solo queda devolver el dinero. "En el Fontán", explicó ayer, "pasó lo que quisieron ellos. Se equivocaron, no tuvieron los mejores asesores, les asesoraron los que no quieren que Oviedo crezca y que sea una referencia hasta en el mercado".

Sobre la posibilidad de replantear la reforma dio a entender que en sus planes está volver al proyecto a largo plazo pero en el mismo sentido, con gastrobares en el piso superior de la plaza. "Lo retomaremos y haremos esa obra que hay que hacer, está todo inventado, se está haciendo en otros sitios". No obstante, a repreguntas de los periodistas no quiso confirmar este aspecto porque, resumió, habrá que hacer un nuevo proyecto que ahora no existe. "Fue una parada y fonda, pero no un paso atrás, porque estoy seguro que antes o despiés se hará. Me abro a seguir trabajando por ello pero en la misma línea".