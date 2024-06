"Fifty-fifty": despega el festival "boutique"

Afra Kane recibió en 2019 el Talent Award en el Festival de Jazz de Montreux, una de las grandes referencias musicales de Europa en este ámbito musical. Esta cantautora italo-nigeriana será la artista que inaugurará, con un concierto muy especial, la cuarta edición del Festival Fifty-fifty, que se celebrará en Avilés entre el 7 y el 10 de noviembre próximos.

Yvan Corbat. / E. Lagar

Kane será una de las estrella de la edición de este año y protagonizará en el Auditorio de la Casa de Cultura avilesina un concierto inaugural, el día 7, que irá más allá de su formato habitual de piano y voz. Actuará en compañía de varios profesores del conservatorio profesional avilesino Julián Orbón (cuarteto de cuerda: dos violines, chelo y viola) con los que ensayará unos días antes en Avilés. La otra estrella del festival, por lo que ahora se conoce del programa, será el actor José Sacristán, que pondrá voz –la voz por excelencia– a los poemas de Antonio Machado el 9 de noviembre en el Palacio Valdés, dentro del espectáculo "Caminando con Antonio Machado, de Los días azules a El sol de la infancia".

El Fifty-fifty quiere que este año sea el de la consolidación de una propuesta cultural que, como dice su nombre, es mitad jazz mitad poesía, pero también mitad artistas consolidados y mitad emergentes, mitad hombres y mitad mujeres, aunque este año la presencia femenina en la programación será especialmente destacada.

Además de Afra Kane –que vuelve al Fifty-fifty avilesino después del éxito que cosechó en la edición de 2022–, habrá recitales donde se explorará la relación entre la ciencia y la poesía con la participación, entre otros, del periodista y poeta ovetense Sergio C. Fanjul, que es astrofísico de formación. También, además de conciertos y recitales, habrá actividades de animación callejera y talleres para familias.

Y todo en el marco de un "festival boutique", como lo define Yvan Corbat– un suizo asentado que Asturias que dirige esta cuidada propuesta cultural–, que ha ido incrementado notablemente su repercusión mediática y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Avilés, del Ministerio de Cultura pero no del Principado, lo que supone una "decepción" para los organizadores. "Aplauden el festival, reconocen que es único, que tiene una programación excelente pero, bueno, no acaban de encontrar fórmulas para poder apoyarlo".

En tiempos de reguetón y productos digitales, el Fifty-fifty ofrece jazz, poesía y cercanía analógica, humana: "Creo que el público que acuda a lo que estamos programando se encontrará con mucha intimidad y cercanía con los artistas, con propuestas que en su mayoría son únicas, hechas para el festival o adaptadas al festival. Y eso se percibe en el ambiente, lo perciben tanto los artistas como los espectadores. Nosotros tenemos este formato ‘boutique’ y apostamos por formatos pequeños y encuentros en foros pequeños, no masivos", explica el director de esta cita que cada año adquiere más relevancia en el otoño cultural asturiano. Corbat es consciente de que el jazz y la poesía no son precisamente dos disciplinas mayoritarias. Por ello matiza: "No somos un festiva elitista. Tanto en la propuestas del jazz como con la poesía, intentamos tener una variedad y unos formatos bastante divertidos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos sin ser experto o aficionado a cualquiera de esas dos especialidades".

Y algo también muy importante: "Además, hay algunas actividades que son gratuitas y las otras son a precios muy asequibles. Intentamos que el precio no sea una barrera para atraer a la gente, que son muy importantes para nosotros".

