"Oviedo es su entrada: Santullano a un lado y la nave de cañones al otro, eso es algo único"

El urbanista Víctor García Oviedo (Bilbao, 1953) acaba de rescindir su contrato y el de Emilio Rico con el Ayuntamiento de Oviedo después de seis años revisando el Plan General de Ordenación. El fallecimiento del tercer socio, Ramón Fernández-Rañada, y la jubilación de su colega le han llevado a pedir la cancelación del trabajo.

–¿Cómo vive el final de este proyecto?

–Es una sensación de fracaso y de doble duelo, por lo que se refiere a Ramón. No me he divorciado nunca pero debe de ser algo parecido. Te liberas de una carga pero estás jodido. Espero que hayamos aportado reflexiones que puedan servir a otros.

–La revisión no se ha hecho, pero sí hay un trabajo de seis años.

–La gente ve un Plan General como un resultado, pero yo lo veo como un proceso. Es lo que nos hemos encontrado en otros documentos históricos. Es más interesante lo que te cuentan por el medio que la conclusión.

–¿Y ustedes?

–Nosotros, entre esa "ingente" documentación que el Ayuntamiento dice que hemos aportado, están los proyectos de capitalidad, que es algo que queríamos aportar porque lo consideramos clave a la hora de afrontar los grandes proyectos, al menos los tres que van a cambiar la ciudad, La Vega, la fábrica de Gas y el Cristo.

–En La Vega, entre los que hablan de preservar el histórico recinto de la fábrica y la transformación total del ámbito, ¿dónde se sitúa usted?

–Yo no voy a entrar en si esta pieza hay que dejarla o no, porque no lo he estudiado con ese detalle. Lo que sí puedo decir es que el problema principal de La Vega y de otros ámbitos, es que la tasa de actividad en Asturias es del 50%. Eso es lo que me preocupa, y por eso lo relevante es que tenemos la oportunidad histórica de poner La Vega a producir, a generar actividades de todo tipo. Defiendo la promiscuidad de usos: productivo, residencial y eso que llaman polo y que yo prefiero llamarlo campus biotecnológico.

–¿En el Cristo?

–Es el ámbito más difícil de todos, y el más importante, pero si no hay nadie que ponga un duro, la Universidad no lo puede sacar, porque no tienen dinero ni para tapar sus goteras. Ahí sí que veo una gran inversión de fondos europeos para hacer una gran universidad renovada y para tener una universidad que se vea que es una universidad

–Fábrica de gas.

–La cuestión es ver si para defender la conservación de determinados elementos tienes que hacer una inversión desmesurada. Entre el extremo de tirarlo todo o de protegerlo todo y dejar un pufo millonario al Ayuntamiento, has de tener un relato e intervenir conforme a este diagnóstico. En sí misma, y desde el Plan General, es una de las mejores zonas de Oviedo.

–Muchos metros por ordenar.

–Si se suman los que tiene el antiguo HUCA, entre 250.000 y 270.000 metros cuadrados, y los 120.000 o 130.000 de La Vega, nadie tiene tanto suelo público a escala de ciudad. Lo difícil para los ayuntamientos es tener suelo público, así que en este caso lo vergonzoso sería no gestionarlo. Además, Oviedo tiene suficiente singularidad como para ser desarrollada en condiciones. Más interesante que esta ciudad no lo hay en toda Asturias, por eso, también, porque es algo que te da más de lo que tú le puedes dar, me fastidia apartarme de este trabajo.

–Habla con mucha pasión de Oviedo.

–Es que Oviedo es mucho Oviedo. Hablan de Oviedo como un municipio más pero no lo es. Primero, porque es central, está en el centro de Asturias, y eso te proporciona una visión estratégica. Su única putada es la orografía, que es más complicada que dios, pero si una ciudad se define por su historia, su geografía y sus paisajes, Oviedo lo tiene todo. Te puede caer mejor o peor, pero lo que tiene de historia… Tiene esa cosa de las ciudades históricas que no tiene Gijón ni nadie. Sus señas de identidad, más allá del Prerrománico, están muy presentes. Si quieres hacer una foto de lo que es Oviedo entras por la antigua "Y" y tienes Santullano a un lado y la nave de cañones de Sánchez del Río de la fábrica de La Vega al otro. Eso es Oviedo y eso a mí no se me viene a la cabeza que exista en ningún otro sitio. Eso solo lo hay aquí.

–Es suya la propuesta de los diez Oviedos.

–Todas las ciudades tienen capas, pero en España puede que sea la que más, junto a Toledo. Esas capas se superponen y van teniendo más o menos protagonismo. El palimpsesto en Oviedo es más significativo porque es una ciudad burguesa con un pasado industrial que fue el más importante de Asturias. Otras ciudades también tienen la ciudad industrial, pero no tienen un casco histórico de origen como este. Lo que quiero decir es que Oviedo está mutando todo el rato, y embridar eso cuesta mucho. Cuesta tanto que es como si tienes once hijos. Llega un momento en que tienes que dejarlos ir. Aquí también, porque hay capas de ciudad que no encajan con otras.

–¿Por ejemplo?

–En la zona Este, que está sin desarrollar, Tenderina, Colloto, donde los vecinos quieren un parque, en esa zona, cuando recibimos alegaciones al documento de prioridades del plan encontramos que querían meter dos centros comerciales en esa zona. Yo no entendía nada. ¿Qué interés tenían allí? Hasta que me di cuenta de que Oviedo se estira hacia el área metropolitana, es la ciudad que se va yendo. Las dinámicas son las que son.

–¿Hay que pensar de otra forma?

–Nosotros detectamos que ya no hay ese subo a Oviedo o bajo a Oviedo. No está en disputa qué es Oviedo. Oviedo es ese redondel, la zona centro, y todo el mundo mira hacia dentro. Pero las zonas en la periferia se están yendo hacia fuera. Hay que pensar que Asturias, y esto nos diferencia del resto, son 10.500 kilómetros cuadrados, 78 concejos, 7.000 entidades de población y 5.200 aldeas. En Oviedo hay 161 núcleos rurales, que tienen derechos y demandan servicios. Para cohesionar eso, la estrategia son las dotaciones urbanísticas, que son el salario indirecto de las personas, el tener una biblioteca una piscina pública o lo que necesites al lado de casa. El problema, o la solución, es que lo que es periférico respecto a Oviedo quizá es central respecto a las Regueras. ¿Dónde tiene sentido poner las dotaciones? Pero eso hay que llegar a conformar toda Asturias de esa manera.

–¿Pero se puede hacer eso desde el Plan General de Oviedo?

–Aunque nos centremos en Oviedo hay que tener en la cabeza ese otro modelo. Y aporto otra razón. Cuando nace la primera ley de suelo, en 1956, había una lógica aplastante de desarrollo en microescala. Implantabas una fábrica, como Ensidesa, sus viviendas, sus colegios, sus dotaciones. Todo funcionaba desde el empleo. ¿Qué pasa ahora? Se trabaja en un municipio, se vive en otro y se consume o se disfruta el ocio en un tercero. La incertidumbre es muy grande respecto al futuro y por eso tienes que intervenir solo en aquello en que tienes cierta seguridad. En nuestro caso es el plan vigente, porque estamos haciendo una revisión. Pero no hay ninguna decisión que se pueda tomar en Oviedo que no venga mediatizada porque es la cabeza del área metropolitana.

–En su trabajo tuvieron el problema añadido de un cambio político en el gobierno y un cambio de orientación

–El primer documento de prioridades lo hicimos para Somos y lo aprobaron. Querían concentrar toda la edificabilidad prevista y descalificar suelos. Llegaron estos y, al revés, no querían descalificar, querían algo más abierto, más liberal.

–¿No tuvieron problemas para seguir?

–Nos preguntaron si queríamos y dijimos que si ellos querían poner suelo en el mercado sin ningún tipo de justificación no lo íbamos a apoyar, porque eso no se sostenía. El plan vigente no tiene, además, evaluación ambiental, así que acordamos con ellos ponernos a trabajar y mantener la disponibilidad de suelo siempre y cuando se cumpliera la ley. Y así trabajamos sin mayor problema.

