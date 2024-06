Aparece dañada la gran bandera de España de la plaza de la Escandalera de Oviedo

La enorme bandera de España situada en la plaza de la Escandalera de Oviedo, un estandarte visible desde todo el centro de la ciudad, ha aparecido dañada. A la bandera le falta como un cuarto de tela, una de sus esquinas inferiores. "Es raro, no parece ni quemado ni nada de eso, simplemente le falta un trozo. No hay que pensar mal, no parece un acto vandálico", explicaba un vecino de la zona mientras miraba hacia arriba para poder apreciar que le pasa a la bandera.

No es la primera vez que la enorme bandera de España sufre daños por el viento o por las inclemencias del tiempo. Con los temporales la tela sufre enganchones con algún elemento de la estructura que sujeta la enseña y se producen este tipo de daños. En otras ocasiones fueron los bomberos los encargados de reponer la bandera.