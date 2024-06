La Vega y el Cristo serán los ejes de Oviedo para la revisión del Plan General

Los terreno de la antigua fábrica de armas, en La Vega, y la gran parcela en el Cristo que liberó hace ya diez años el HUCA cuando su traslado a la Cadellada. De un lado a otro de Oviedo, de punta a punta y tensando la trama urbana. Desde ahí construirá su futuro la capital asturiana y así quedará reflejado por escrito en el próximo Plan General de Ordenación, cuya revisión saldrá a concurso próximamente por un valor que en los despachos municipales se estima en torno a unos 400.000 euros. Ahí reside el gran cambio que la concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, del edil Nacho Cuesta, quiere imprimir al documento maestro de la ciudad. La idea que manejan en el Ayuntamiento es la de acelerar todo lo posible el concurso para contratar a los nuevos redactores de la revisión del Plan General. La UTE que se encargaba del trabajo hasta la fecha presentó la renuncia recientemente y el contrato quedó resuelto de mutuo acuerdo. El fallecimiento de Ramón Fernández-Rañada y la próxima jubilación de Emilio Rico, dejaban en solitario a la tercera pata de esta alianza, Víctor García Oviedo, que ha preferido hacerse a un lado.

No obstante, quienes resulten ganadores del concurso tendrán parte de la tarea hecha o, al menos, ya con avances. El equipo saliente lleva seis años de trabajo, aunque es cierto que durante el primero, con el anterior gobierno tripartito de izquierda, las labores iban en otro sentido al que tomaron después, con Alfredo Canteli en la alcaldía. Cuando el cambio de gobierno, en 2019, los redactores presentaron su documento de prioridades. El primer encargo que recibieron de lo que entonces era una coalición entre PP y Ciudadanos, fue el de orientar su trabajo hacia los "proyectos de capitalidad", una tarea que, apuntan en la concejalía, ya está adaptada al modelo de ciudad por el que apuesta el gobierno local. Según documentación interna del consistorio, los urbanistas que tomen el relevo de la revisión contarán con más del la mitad del trabajo avanzado, en concreto, y en términos porcentuales, un 58% ya está elaborado, según esos informes.

Lo que no quiere el concejal es caer en un parón respecto al Plan General tras la ruptura del pasado jueves. Cuesta explica que, en cuanto se haga efectiva de forma oficial la desvinculación, ultimarán los pliegos para el nuevo contrato, con los plazos habituales de cualquier licitación. El PGO es el principal documento urbanístico por el que se rigen los municipios y en la capital del Principado no se actualiza desde 2006.

El equipo saliente recibirá 111.000 euros por sus avances y 49.000 euros de indemnización por las modificaciones de los plazos derivadas del cambio de gobierno local en 2019. El tripartito formado por PSOE, Somos e IU, con el edil Nacho del Páramo al frente del área de Urbanismo, planteaba desclasificar la mayoría de los suelos urbanizables que no se habían desarrollado para potenciar un gran corredor verde. Defendía además una política de vivienda de reaprovechamiento. Con la llegada de Alfredo Canteli y del PP a la alcaldía (primero, en coalición con Ciudadanos y ahora, en solitario), el PGO giró hacia ideas más liberales, que fían al mercado y a la decisión de los dueños de las parcelas su posible descalificación.

El suelo urbanizado no ha sido lo único que ha cambiado en la guía de futuro de la capital desde 2018 hasta ahora. El tripartito dejaba fuera de sus dibujos la Ronda Norte, a la que se oponían frontalmente. En cambio, en la actual revisión, este vial de acceso a Oviedo está muy presente. Otro punto discordante era la movilidad. "El anterior gobierno apostaba por la expulsión total de los coches de la ciudad, mientras que nosotros abogamos por una transición amable hacia otros medios de transporte, pero sin prohibir nada", incide Cuesta. "Nuestras prioridades van en la línea de lo que busca el Ayuntamiento para la ciudad: fomentar la actividad económica, el dinamismo empresarial y poner facilidades para atraer nuevas industrias", añade.

Una de las dificultades del cambio en el planeamiento local residirá en encontrar profesionales que quieran dedicarse a la revisión del Plan General. Desde Planeamiento afirman que hay muchos urbanistas que se dedican a planes parciales, pero no tantos que quieran abordar durante años un documento que rige el futuro urbanístico de todo un municipio. Pese a ello, están convencidos de que encontrarán un relevo a la altura de la ciudad para culminar el 42% que resta de la revisión del plan.

Las modificaciones en el actual PGO, aprobado en 2006, son necesarias para el Ayuntamiento porque España se encontraba entonces en plena época de desarrollo y porque, además, no existía gran parte de la legislación vigente en materias como Medio Ambiente. No obstante, desde el equipo de gobierno consideran que el plan en vigor sigue siendo un instrumento "válido en el día a día" y aseguran que su aplicación no provoca ninguna inseguridad jurídica.

En cuanto a las grandes áreas de oportunidad de la ciudad, en el caso de La Vega, el despegue de la zona se liga al acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Principado y Ministerio de Defensa. Allí se perfila un polo biotecnológico, además del uso residencial y productivo. Para el ámbito del antiguo hospital, la idea es conseguir un gran campus universitario, aunque la zona acumula una década de abandono a la espera de los derribos prometidos por el Principado. Son los principales focos de la revisión del Plan General pero no los únicos. El documento añadía, en tercer lugar, a la Fábrica de Gas, que tiene en marcha la urbanización de sus terrenos. El edil Nacho Cuesta considera que la pausa derivada de esta rescisión del contrato puede resultar hasta positiva para que el plan se adapte mejor a la realidad actual estos tres enclaves.

