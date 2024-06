CAFCA agota "en minutos" las plazas para los talleres y la acampada en La Rodriga

El festival CAFCA calienta motores para arrancar este viernes y lo hace con las listas para sus talleres llenas desde hace una semana. "Las plazas se agotaron en cuestión de minutos", afirma el director artístico, José Castellano, sobre las reservas para acudir a los cinco talleres disponibles y la acampada en los jardines de La Rodriga, que repite este año tras el éxito de la edición pasada. El público responde así a la intención de la organización: que los asistentes se involucren en el festival. "Queremos la participación directa, que la gente se vaya con una experiencia", declara Castellano sobre el evento familiar de artes escénicas que impulsa la Fundación Municipal de Cultura.

"La Rodriga es un espacio muy bonito y desconocido", manifiesta el organizador hablando de la acampada y cataloga la localización como "espectacular". Asemeja el nuevo uso cultural del espacio verde a cuando se hizo lo propio con la fábrica de La Vega. Las actividades de en el jardín cambian respecto al año pasado, aunque se mantiene la vista del anochecer y del amanecer.

En cuanto a los talleres, el director de CAFCA cree que son "muy importantes", precisamente porque cubren esa "faceta interactiva" que comentaba, aunque también en los espectáculos de calle existirá porque "no hay las restricciones de un teatro".

Castellano no quiere hacer vaticinios sobre número de asistentes, ya que al no existir localidades, depender de la meteorología y de "mil factores" es algo "variable". "Lo que me importa es la calidad de las actividades y de la propuesta", remata.