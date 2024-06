Oviedo, pionera del pickleball, el deporte de moda en Estados Unidos

En los Estados Unidos están tan enganchados al pickleball que hasta figuras como Taylor Swift, Bill Gates o Leonardo Di Caprio son jugadores habituales de este deporte de palas. Quienes lo practican dicen que es como el hermano pequeño del tenis, un juego de pelota que tiene muchas cosas del pádel, del bádminton e incluso del tenis de mesa, pero que no es tan exigente a nivel físico y permite que personas de todas las edades y condiciones puedan ser competitivas en una cancha de reducidas dimensiones. El Ayuntamiento de Oviedo, en vista del potencial de este deporte, ha encargado un proyecto para construir varias pistas de pickleball en el Parque de Invierno –concretamente en la zona en la que se ha acondicionado el nuevo campo de voleibol– para convertirse en la primera ciudad asturiana con equipamientos públicos para practicar este deporte.

El número de pistas que se van a construir en Oviedo variará de dos a cuatro en función del espacio que se ha reservado para este proyecto. "Las pistas son muy pequeñas, miden 6,10 metros de ancho por 13,41 de largo. Para que se entienda, en una pista de tenis cabrían cuatro de pickleball", dice Gonzalo Pérez Martino, que es miembro del Comité de Docencia de la Real Federación Española de Tenis, entrenador en el Club de Tenis de Olivares y uno de los pocos asturianos que cuenta con el título nacional de monitor de pickleball. Pérez Martino también está haciendo de asesor para el Ayuntamiento en el asunto de las pistas del Parque de Invierno. "Este deporte triunfa porque es para todas las edades y se le coge rápido el tranquillo para jugar entre amigos. Oviedo es pionero y estoy seguro que a partir de ahora se van a empezar a construir pistas en todos los sitios. Los chinos ya las hacen por miles. Aquí en unos meses va a ser un boom", destaca Gonzalo Pérez Martino.

La pista de pickleball es similar a la de bádminton en cuanto a dimensiones. Normalmente se juega a dobles, pero también se puede practicar el uno contra uno. El saque tiene que se cruzado, como en el tenis y el pádel, y la pelota ha de botar en el cuadro diagonalmente opuesto para que sea válido. Una de las peculiaridades del pickleball es la zona de "no volea" –también llamada "kitchen" o cocina– que es un espacio de 2,13 metros a cada lado de la red en el que los jugadores no pueden golpear la pelota de volea, es decir antes de dejarla botar. La red está a una altura de 91 centímetros en los extremos y de 86 en el centro. "Se juega todo dentro de la pista, no como en el tenis o el pádel, que se necesita más espacio exterior. La pelota no se escapa por sus características, de hecho sólo se utiliza una a no ser que se dañe", dice Gonzalo Pérez Martino.

La pelota es de plástico, tiene unas dimensiones que oscilan entre los 7 y los 7,5 centímetros de diámetro y un peso de entre 22 y 26 gramos, en función de que se juegue al aire libre o en pabellones techados. Sólo se permite un intento de servicio y los partidos se juegan a once puntos con diferencia de dos, es decir, que si ambas partes están empatadas a diez puntos, el juego continuará hasta que un equipo gane por dos puntos. Sólo el equipo que saca puede anotar un punto y el servicio pasará al contrario si quienes sirven pierden el tanto.

Gonzalo Pérez Martino está seguro de que el Ayuntamiento de Oviedo ha acertado con las pistas de pickleball. "No es competencia para el tenis ni para el pádel, estoy convencido de que atraerá a gente nueva, gente que nunca ha jugado a un deporte de raqueta. Ya hay circuito federado en España y hasta un seleccionador nacional. Es adictivo", subraya Pérez Martino.

