Denuncian que el centro de salud de San Claudio se queda sin médico algunos días

Los vecinos de San Claudio ya están hartos. Denuncian que la falta de personal en el centro de salud de la localidad está provocando que algunos días de la semana no haya ni siquiera un sanitario en las instalaciones. Ayer, sin ir más lejos, no hubo ningún médico en el ambulatorio de San Claudio y mañana también está previsto que no lo haya.

Los denunciantes aseguran que la situación se viene repitiendo «cada vez más a menudo» desde hace al menos dos meses. «Se jubiló una de las médicas que había y a la otra la cambiaron de destino. En ese momento empezaron los problemas, pero es que todavía no se han solucionado», explica el alcalde de barrio de San Claudio Luis Miguel Fernández. Ante la ausencia de médicos los vecinos tienen que acudir al centro de salud de La Ería o directamente al HUCA. «No podemos seguir así. En San Claudio hay más de 3.000 cartillas y no se puede permitir que no haya ni siquiera un médico para atendernos», dice Fernández.