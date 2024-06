Un escaparate para establecer alianzas: la Vega muestra la fuerza del sector de Defensa asturiano

Robots, trajes protectores, aditivos para la extinción de incendios, embalaje para transporte armamentístico y hasta escaleras de acceso a vehículos de combate. La nave de cañones de la Fábrica de Armas de La Vega se ha convertido en una pasarela en la que desfila todo lo que pueden ofrecer las empresas asturianas al sector de la Defensa. Una treintena de expositores, vinculados a las compañías que componen el Asturias Hub Defensa, exhiben el potencial de su trabajo. Todos ellos coinciden en que esta feria tecnológica supone "un gran escaparate" y una "oportunidad única para establecer sinergias" entre sus participantes y sus visitantes.

"Somos conscientes del buen momento que vive la industria de Defensa y de la necesidad de desarrollo que siente Asturias. Es algo que debemos aprovechar", le decía Esteban González a José Ignacio Del Río y César González. Conversan ante los expositores de su empresa, ITS, que fabrica desde Siero trajes militares para todos los ejércitos. Destacan que es muy importante la presencia en la feria de altos mandos procedentes de Madrid, que son los que deciden la adquisición de este tipo de equipos. También produce material militar la gijonesa Adaro. En su puesto, el comandante Costa pasa revista a a alguna de las linternas y botiquines que fabrican.

No todo son usos militares tan obvios. En la nave de cañones hay muchas empresas con uso civil que han empezado a trabajar con el sector de la Defensa. Es el caso de Dogram, una compañía de ingeniería que hace digitalizaciones en tres dimensiones. "Empezamos con temas de Patrimonio y ahora hacemos recreaciones que sirven para probar el funcionamiento de un vehículo en situaciones de batalla", explica la CEO de la empresa, Rocío Cachero. A escasos metros, se exhiben las escaleras y andamios de Svelt, que sirven de acceso a vehículos de combate. Esta empresa, también con sede en Siero, elaboró las gradas que asisten para la construcción del 8x8 "Dragón" del Ejército de Tierra.

Perimeter Solutions, con planta en Mieres, suministra a la Unidad de Emergencias sus espumógenos aditivos, utilizados para la extinción de incendios. "Somos varias empresas que operamos en la misma región y en el mismo sector, pero que en muchos casos no nos conocemos, de ahí la importancia de este tipo de eventos", dicen desde su puesto Israel Martín y Sheila Espasa. Opina lo mismo Máximo Cuesta, llegado desde Ribadesella. Su empresa de embalaje, ACR Cases and Containers, empezó en el mundo aeroespacial, del que aprendió mucho para trabajar ahora en Defensa. Sus contenedores transportan piezas de cazas de la talla del Eurofighter. Todo este repertorio tecnológico permanece expuesto en La Vega hasta hoy. Su objetivo es claro: llamar la atención de los casi mil invitados y profesionales que visitarán la feria.

El consejero de Ciencia compone un himno para la industria de Defensa

Uno de los momentos más sorprendentes de la primera jornada de la feria tuvo que ver con la música. Y esta vez no la puso la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que tocó al principio del acto los himnos de Asturias y de España. El consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, que también es músico y toca el oboe, ha compuesto un himno para la industria de Defensa asturiana. Por sorpresa para él, lo presentaron ayer en la antigua fábrica de armas. El Consejero compuso la música a modo de agradecimiento para los organizadores de la feria, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens). No obstante, no esperaba que lo fuesen a hacer público en el acto de bienvenida. No es la primera vez que Borja Sánchez compone para una ocasión especial. Ya lo hizo cuando el equipo de la Universidad de Oviedo, dirigido por el bioquímico Carlos López-Otín, descubrió el genoma de "Turritopsis dohrnii", la emblemática medusa inmortal.

