Nuevo estirón de la industria militar con la llegada a Asturias de un gigante del sector

El arranque de las jornadas "Estrategia industrial de Defensa: motor para la reindustrialización de España", organizadas por la agencia de Ciencia del Principado y la Federación de Industria de UGT, mostró ayer en La Vega la mejor demostración práctica de todas esas bondades que el despegue de este sector dejará en la región según los expertos reunidos en la vieja fábrica de armas. El grupo Escribano, uno de los gigantes en la industria nacional del armamento, anunció durante una mesa redonda que instalará una de sus plantas de ingeniería en Asturias.

Ángel Escribano, presidente de esta empresa nacida en Coslada y expandida por todo el mundo, confirmó, al hablar de los corredores industriales estratégicos identificados por el gobierno central para el sector de la Defensa, que en la actualidad, están instalándose en Asturias. "Estamos muy cerca de tener una planta, un centro de ingeniería, para desarrollar nuestras capacidades y producir desde aquí".

A preguntas de este periódico, Ángel Escribano aseguró que el proyecto está prácticamente decidido. "Haremos una inversión aquí para trasladar parte de la ingeniería de algunos de nuestros productos". El presidente del grupo Escribano Mechanical & Engineering no quiso desvelar más detalles y aplazó a septiembre la presentación definitiva del proyecto. Respecto a algunas informaciones que en fuentes próximas al sector identificaban algunas de las naves de La Vega con nuevos proyectos de Escribano, su presidente aclaró que "no necesariamente" se instalarán en la fábrica de armas. "Hay que empezar modestamente, con 30, 40 ó 50 personas, pero una nave como esta no hay quien la llene".

Las jornadas de Defensa, más allá de las conversaciones sobre teoría y práctica de los retos del sector, dejó este anuncio crucial que llega en un momento en que el sector no para de crecer en Asturias. Al estirón de GDELS-Santa Bárbara y Expal-Rheinmetall, que suman ya 730 y 295 trabajadores, respectivamente, y la pujanza de ese medio centenar de pequeñas y medianas empresas agrupadas en el nuevo clúster regional, se suma ahora esta nueva ingeniería de Escribano con medio centenar de trabajadores en su arranque y previsión de hacerse más grande. Ángel Escribano resumió sus planes de crecimiento con la idea de que "no sólo se trata de poder estar en casa, que ya estamos, sino de trabajar también en otros países, hay una oportunidad y hay que prepararse, capacitarse e intentar vender el producto".

Hay que señalar que Escribano, ya presente en el accionariado de la estatal Indra, está vinculada ya a los proyectos de Defensa en Asturias por su participación en el consorcio Tess Defence que fabrica los nuevos blindados para el ejército, montados en Trubia. En concreto, Escribano se encarga de la estación de armas del 8X8 con su sistema Guardian 30 y también ha desarrollado la torre que montará el nuevo VAC.

En el contexto de buenas noticias, el almirante José Luis Urcelay, presidente de Rheinmetall-Expal Munitions, también aportó nuevos datos sobre su presencia en Asturias, pues a esos 295 trabajadores en los que la compañía había estimado su plantilla en la región hace tan solo un mes sumó nuevas cifras. Urcelay aseguró que en la actualidad Rheinmetall ya tienen a 300 personas trabajando en su planta de Trubia y que Reinhmetall antes de finales de año ya serán 350 personas.

Todos estos anuncios llegaron después de los discursos inaugurales, en los que el presidente del Principado, Adrián Barbón, también aprovechó para avanzar los acuerdos que hoy se escenificarán con Córdoba y Jaén para reforzar ese corredor industrial de la vía de La Plata que enlaza la región con el Sur. El presidente citó la fábrica de Alcalá de Guadaira de Santa Bárbara en Sevilla, y se remitió a la Vía Carisa de los romanos como parte de ese eje que, insistió, "renace con el propósito de ensanchar aún más las posibilidades de las empresas de defensa para la modernización y equipamiento del ejército de tierra". Barbón explicó que en ese corredor industrial Córdoba aporta la base logística del ejército, Jaén el centro de innovación y Asturias será "la plataforma productiva y tecnológica".

