La ausencia de la bandera LGTBI+ en el Ayuntamiento de Oviedo el Día del Orgullo indigna a la oposición: "Es un acto de cobardía y falta de compromiso"

Los partidos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento, PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo, criticaron la mañana de este viernes "la actitud retrógrada" y la "falta de compromiso" del equipo de Gobierno con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se celebra hoy en todo el mundo. Detalles como la ausencia de la bandera arcoíris en la plaza del Ayuntamiento y en el resto de dependencias municipales le sirvieron de argumento a la oposición para acusar al alcalde y a todos sus concejales de "invisibilizar institucionalmente" las reivindicaciones del colectivo. "Aquí no ha hecho falta que Vox esté en la Junta de Gobierno para ver la ausencia de acciones municipales en favor de la igualdad y los derechos humanos. Es evidente que el Gobierno del PP se avergüenza de celebrar un día tan importante", asegura la concejal socialista Marisa Ponga.

Las críticas al equipo de Gobierno de Canteli llegan justo un día después de que todos los partidos con representación en el Consistorio, excepto Vox, firmasen un manifiesto conjunto para apoyar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ y para reafirmar su compromiso "inquebrantable" con la "igualdad, la diversidad y los derechos humanos" de todos y cada uno de los ciudadanos. "Nosotros hemos firmado ese manifiesto porque cualquier cosa que sirva para defender estas causas, aunque sea mínima, va a contar con nuestro apoyo. No obstante, no haber colgado la bandera y otras muchas actitudes de este equipo de Gobierno demuestran cobardía y falta de compromiso", sostiene Cristina Pontón, concejal de IU-Convocatoria por Oviedo. "La involución es cada vez más obvia. El primer año de Canteli quitaron los bancos arcoíris de la plaza de La Escandalera, después dejaron de colgar la bandera en el balcón del Ayuntamiento para ponerla enfrente, en el edificio de turismo, y ahora ya no hay ni siquiera bandera. Este tipo de medidas acercan cada vez más al PP a las posturas de Vox, se ha ido para atrás en cosas que ya parecían superadas”, añade Pontón.

Al equipo de Gobierno todas esas críticas le parecen infundadas. El primer teniente de alcalde, el popular Mario Arias, se defendió la mañana de este viernes recordando que la bandera arcoíris luce hoy en el Campo San Francisco. El calendario floral del Paseo de los Álamos está decorado con los colores LGTBI+ con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, un detalle que, según Arias, demuestra un "compromiso absoluto y claro" con la libertad y la tolerancia. "Hemos demostrado nuestra implicación colocando la bandera arcoíris en el sitio más fotografiado e 'instagrameado' de la ciudad. Todos los ciudadanos y también todos los que nos visiten sabrán que este Ayuntamiento defiende que cada uno viva su sexualidad y su vida de la manera que considere", dice Mario Arias. "También hemos puesto la bandera en los logotipos de las redes sociales del PP, así que más compromiso no se puede demostrar", añade el primer teniente de alcalde.

Mario Arias también respondió con rotundidad cuando se le preguntó por qué no había ninguna bandera arcoíris en edificios municipales el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ y sí las había del Real Oviedo mientras el equipo azul estaba disputando el playoff de ascenso a la Primera División. “Lo que no hay que hacer es comparar el Real Oviedo con nada. El Real Oviedo está por encima de todo y de todos, es el club de nuestra ciudad y, por lo tanto, esa comuna absoluta que hubo entre equipo y ciudadanía es algo que está fuera de cualquier discusión”, subraya.