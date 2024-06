CAFCA supera el primer round en Oviedo a pesar del tímido orbayu que retó al festival

Uno de tres. El festival cultural familiar CAFCA arrancó ayer la edición de este año, su quinta cita anual, y superó su primer round contra la meteorología de los tres que tiene este fin de semana. El orbayu descendió durante gran parte de la tarde sobre los ovetenses, con lo que los presagios de la posible cancelación de actividades sobrevolaron el ambiente a lo largo de la jornada. Finalmente, las precipitaciones quedaron en un calabobos, más o menos intenso a intervalos, que respetó en cierta medida el desarrollo del programa de artes escénicas. Pero solo en cierta medida, porque uno de los cuatro eventos sí se cayó del cartel y la sombra de que lo hiciera un segundo tentó por momentos. Precisamente fue uno de los shows inaugurales, el pasacalles de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música que iba a hacer las veces de pregón, el que se quedó sin pisar las calles. La razón, la delicadez de los instrumentos: exponerlos al agua podría dañarlos.

En otro orden de cosas, el desarrollo de tres espectáculos que se mantuvieron en pie discurrió dentro de la normalidad. El público respondió; los artistas, también, y con ganas. De hecho, algunos de ellos venían de tierras bastantes lejanas y no estaban dispuestos a perder la oportunidad de actuar en Oviedo lloviese, tronase o nevase.

Ese fue el caso de Federico Menini. Vino a Asturias, a CAFCA, desde Alicante expresamente para representar su espectáculo "Oyun". La actividad de tipo circense utiliza unos materiales muy definidos: los del menaje de cocina. Ollas, cacerolas, tazas, cubos, cazos. De los de estilo clásico, de las de la abuela. Con ellas, en combinación con madera y cuerdas, desarrolló los más dispares números de malabares, equilibrismo y humor que hicieron las delicias de los más pequeños. "Me gusta introducir elementos de la vida cotidiana en los trabajos que preparo", explica el artista.

El malabarista buscó la interacción con el público, que es una de las intenciones de CAFCA, que el público no sea un elemento pasivo, sino que se lleve experiencias a casa. En cierto momento de la representación un voluntario pasó a formar parte del elenco de actuación y el artista le realizó varias perrerías, como ponerle un colador por casco, hacerle mantener el equilibro con algunos objetos y lanzarle otros con una catapulta.

"Oyun" fue finalmente el primer show CAFCA, tras la cancelación del pasacalles. Sirvió como inauguración oficiosa, ya que no hubo apertura oficial alguna ni tampoco acudió ningún cargo municipal a la puesta de largo del festival de artes escénicas.

"El penalti más raro del mundo" fue la otra representación callejera que peligró, pero a última hora del día el cielo respetó. La plaza Porlier acogió una portería y un terreno de juego donde los actores de "Acar teatro", con unos chándales al más puro estilo de la película "Días de fútbol", se dedicaron a hacer chanzas basadas en el deporte rey. La legendaria música de las previas de los partidos en Canal+ –como curiosidad, pertenece a la banda sonora de la película "Desafío total"– sonó para dar comienzo a una ronda de tiros a puerta de los niños del público cada uno más original que el anterior.

El teatro Filarmónica fue otra historia diferente. Con un techo para resguardarse no había fallo y no hubo novedad en el frente la función de la obra "Mr. Bo", de la compañía vasca Marie de Jongh. "Es un espectáculo sin palabras, un poco absurdo y bastante naif", explica el director de la agrupación, Jokin Oregi. El espectáculo habla del poder "mal entendido". "Del despótico, de esos niños que se vuelven tiranos porque no escuchan un no a tiempo", explica. Los peculiares protagonistas, una mezcla estética entre los Teletubbies y Ubú Rey, dejan al público "fascinado".

CAFCA continúa hoy con su segundo asalto, cuyo menú se compone de espectáculos y talleres que se celebran en las calles entre las 11.30 y las 20.00 horas.

