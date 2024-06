Hugo Castejón vuelve por vacaciones

"Dicen que eres mala y pa’malo yo". Así suenan los primeros compases del nuevo tema del ovetense Hugo Castejón, que no se va, sino que vuelve por vacaciones para animar las pistas de baile del verano de 2024. Lo hace con "La gozo", una canción de música urbana que el artista define como "fresca y muy bailable". "Y con un toque canalla", acota el autor, que lanzó su último hit a mediados de este mes tras tres años de silencio con un videoclip con sol, playa, coches de época, chicas y su rincón favorito de Miami Beach: la icónica calle Ocean Drive.

"La letra habla de un tipo que es malo, que se encuentra con una chica que es aún peor, hay flirteo y saltan las chispas, como es lógico", ríe Castejón, que aterrizó en Madrid, directo de la Costa Azul, para la presentación de un trabajo que ya supera holgadamente el medio millón de reproducciones en las plataformas digitales audiovisuales. Con el tema quiere hacer un "tributo" a las chicas "rebeldes" con un toque "malote" porque, según el compositor, "lo típico es ver a la chica buena con el malote y muchas veces es al revés". En su recorrido vital, detalla, se ha tropezado con "muchas peores" que él, lo que le ha permitido "comprender" a otras que se quejaban de sus actitudes.

¿Es autobiográfica? Un poco. "No destaco por ser un ángel y siempre hay parte de historia real", afirma. Aunque cuando se le pregunta por la musa que le puede haber inspirado es más misterioso. "Eso no lo voy a decir", bromea.

La canción se ha grabado entre España y Miami y la edita el sello Columbus. Está producida por el propio Castejón, que es autor principal de la música y de la letra. El vídeo lo codirige. "Busco todo, quien va a participar, vestuario, escenas. También me involucro en la edición", manifiesta el músico, que se ha zambullido en el proceso junto a la empresa Global Filmz, de Florida. También investiga las mejores localizaciones y ha elegido Ocean Drive, la esencia pura de Miami Beach, un lugar "muy especial" para él. "Conseguimos que nos cerrasen la calle, así que se puede ver vacía con todos los coches de época, lo cual es muy difícil", explica. Como protagonista de la grabación también recorre la playa y el puerto, otros de sus lugares favoritos.

Respecto al volumen de su producción musical asegura que ha querido tomarse un tiempo, los tres años que han pasado desde "Te estás pillando", para "investigar diferentes ritmos y sonidos". Lo mismo opina de trabajar en televisión: hasta que no le ofrezcan algo "ilusionante" no regresará. "Son ciclos", considera. Aunque sabe que, eventualmente, lo hará. Lo que sí ha hecho es aprovechar los últimos tiempos para colaborar con otros músicos y viajar mucho. Hablando de desplazamientos, "seguro", anuncia, que en verano estará por Asturias y por Oviedo, donde siempre pasa algunos días por sus raíces familiares. "San Mateo me trae recuerdos de muchas aventuras y espero que pueda montar alguna fiesta y actuación por allí", desliza. Volverá, por vacaciones.

