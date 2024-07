La ciudad acoge este fin de semana a la élite del "discgolf", un deporte "en expansión"

Los entusiastas del "frisbi" crecen en número y Oviedo se está convirtiendo en una referencia de la disciplina. Así lo atestigua la nueva edición del Open de Oviedo de Discgolf, que se celebrará este fin de semana (entre el viernes y el domingo) en el parque Purificación Tomás. El torneo es una de las sedes de la Copa de España y alcanza con esta su cuarta edición, que congregará a 72 jugadores nacionales y extranjeros entre sus siete categorías. De esta forma, la capital asturiana sigue la estela de ciudades como Santiago de Compostela, Navarra y Chipiona.

"Cuando empezamos aquí, en 2012, éramos solo nosotros; ahora crecen los clubes y el número de jugadores", explicó Fernando López-Cancio, del Oviedo Discgolf Club, una de las entidades organizadoras del campeonato, que tiene a CRK Discogolf e Innova Discgolf como patrocinadores.

El comienzo de la competición será el viernes. El campo de juego de "discgolf" instalado en el parque Purificación Tomás –no es el único en Oviedo, también existen otros en el Parque de Invierno y el Centro Asturiano– acogerá el torneo por parejas.

El turno para que se midan los participantes de manera individual será el sábado y el domingo a través de tres rondas de juego. En la primera jornada, el evento deportivo tendrá actividad de mañana y de tarde. A las 9.30 horas comenzará la primera manga y por la tarde, a las 15.30 horas, la segunda. El domingo se celebrará la tercera y definitivo recorrido a las 9.30 horas.

El campo de discgolf que alberga el Purificación Tomás no mantiene su configuración original durante el torneo. Tiene su motivo. "Hemos modificado mínimamente el diseño del recorrido para que los locales no tengan tanta ventaja", manifestó López-Cancio. Respecto a la competición, recordó que el open ya tiene todo su cupo de plazas, compuesto por 72 jugadores, cubierto y no se aceptan más inscripciones. "Ocuparán los 18 hoyos simultáneamente, repartidos cada cuatro por un hoyo", detalló el organizador del evento.

"Junto al Open Internacional, que se disputa en febrero o marzo, esta prueba evidencia la importancia de este deporte emergente", afirmó Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo. La edil se refirió al discgolf como una disciplina deportiva de "incipiente expansión", pero que ya goza de gran implantación en el centro de Europa, EE UU, Canadá, Australia, Japón y los países nórdicos. Precisamente, de estos últimos están saliendo cada vez mejores jugadores y más jóvenes que están haciendo que el panorama del deporte del disco volador esté cambiando por completo.

"Antes, los buenos jugadores eran de unos 30 o 40 años, pero ahora hay chicos adolescentes que nos barren", reconoció López-Cancio, recordando una anécdota en la que uno de estos jóvenes "destrozó" a uno de los, antaño, mejores jugadores del circuito internacional.