"No hay ni un euro para la Ronda Norte, hacen falta respuestas duras", clama Canteli

Oviedo debe tener una Ronda Norte "como se merece", "no hay ni un euro" y hace falta una respuesta "dura". Con estas palabras el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, agitó ayer otra vez la bandera de la vía de circunvalación, un día antes de que, hoy, en el Pleno ordinario de julio, el PP lleve una moción exigiendo que se retome el proyecto para dotar a la capital de esta infraestructura viaria. La pelea de la Ronda Norte, junto a la aprobación del proyecto de la Iglesia para el Martillo de Santa Ana y la sesión extraordinaria y monográfica sobre el mercado del Fontán, a primera hora y a petición del PSOE, marcarán hoy la agenda política local.

El regidor ovetense aprovechó la jornada de ayer para calentar motores. "Exigimos que, de una vez por todas, la ciudad de Oviedo tengo una ronda como se merece", expuso. "No podemos estar callados, ya hablé con Adrián (Barbón) y en este tema hay que reaccionar o, si no, intervendremos con cierta dureza. No puede ser", insistió. El Alcalde explicó que el motivo de llevar la moción al Pleno es "fundamentalmente para saber qué opinan el resto de partidos, si están contentos como estamos o si quieren impulsar la iniciativa", retó.

El debate plenario incluirá la votación sobre el estudio de detalle para el Martillo de Santa Ana

El Alcalde insistió en que Oviedo "no puede seguir pasivamente esperando a que alguien llegue del cielo y diga ‘vamos a hacer la ronda de Oviedo’". "Este año necesitamos un presupuesto importante para hacer el estudio previo de la ronda. No hay ni un euro y lucharemos por que lo haya. Es una necesidad de Oviedo, es de las pocas capitales de provincia que no tienen esa ronda. Es necesaria para la circulación de Asturias. El HUCA sería uno de los grandes beneficiados de esa ronda y Asturias también. Lucharemos por ello", concluyó.

Parecida vehemencia a la del regidor para pedir una Ronda Norte que en los últimos proyectos incluía varios tramos de túneles bajo el Naranco (la propuesta de Canteli es que haya un único paso subterráneo entre Fitoria y La Florida para, según su opinión, salvar la afección al monte), es la que se espera del sector de comerciantes del Fontán que tumbó los planes del Ayuntamiento para la reforma que incluía una planta de gastrobares.

El grupo de comerciantes pide ahora que el Ayuntamiento no renuncie a la financiación europeo de la que disponía para este proyecto y que la ejecute en la parte referida a la eficiencia energética y la modernización. Con ese propósito el PSOE, haciendo valer su peso de una cuarta parte del Pleno municipal, exigió la celebración de una sesión extraordinaria que tendrá lugar hoy a las 9 horas, antes de la ordinaria.

Al debate sobre el mercado del Fontán se espera que acudan, en calidad de visitantes, algunos de estos comerciantes para tratar de vencer el rechazo del equipo de gobierno a recuperar el dinero europeo y tratar de salvar la inversión.

Más allá de estos dos asuntos, desde el punto de vista urbanístico la sesión plenaria de julio permitirá que se debate, y, presumiblemente, se apruebe el estudio de detalle del proyecto del Martillo de Santa Ana. Con esta propuesta, la Iglesia pretende recuperar una parcela que estaba abandonada desde hacía varias décadas, recuperar el viejo edificio de Cáritas con fachada de De la Guarda, y levantar un nuevo volumen que sirva de centro cultural del Arzobispado. Lo que hoy se debate es el estudio detalle, que cuenta ya con la luz verde de Cultura. Tras esta aprobación, la Iglesia podría avanzar en la solicitud de la licencia de obra y tratar de arrancar los trabajos antes de que finalice el año.

