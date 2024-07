Aplazan el juicio por agresión y robo de un vehículo a punta de navaja

«Le dije que soltaba el volante, que yo moría, pero que a él me lo llevaba también por delante; no tuve miedo». Así relata la víctima de un robo con agresión los hechos ocurridos cuando el acusado, según expone el ministerio fiscal, le amenazó con una navaja al grito de «te rajo, te mato» mientras conducía. La vista oral del juicio, prevista para ayer en el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Oviedo, quedó pospuesta por la incomparecencia del supuesto agresor, que está ingresado en la cárcel asturiana pero que no acudió por un problema burocrático en la citación.

Los hechos tendrían un móvil de índole sexual, según el denunciante, que llevaba al agresor de Oviedo a Colloto. «Intentó propasarse sexualmente en el coche, le dije que por ahí iba mal y se puso agresivo», explica el hombre, de 51 años. La insinuación habría desencadenado una situación que terminaría con el robo del turismo por el acusado, que habría arrollado un pie al propietario del vehículo e impactado con otros dos coches en su huida a Gijón, donde la Policía Nacional le detuvo.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de seis años y nueve meses por tres delitos: robo con intimidación y uso de armas, lesiones y, otro, contra la seguridad vial por conducir sin carné, de lo cual sería reincidente.