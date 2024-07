De los Mozos, primer ejecutivo de Indra, visita con Escriña la fábrica de Trubia

José Vicente de los Mozos, primer ejecutivo de Indra, visitó ayer la fábrica de armas de Trubia. Era la primera vez que el socio principal de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en el contrato para la fabricación de los nuevos blindados del ejército español conocía de primera mano la línea de montaje de la que saldrán los primeros 8x8 y los futuros VAC.

Su presencia en Asturias, acompañado en las instalaciones trubiecas por el director general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Antonio Escriña, se enmarca en el proceso de negociación que los dos grupos iniciaron a principios de este año e intensificaron en los últimos meses para renegociar los pesos que cada uno tiene dentro del consorcio Tess Defence, donde están integrados también Escribano y Sapa.

Mientras estas dos últimas compañías ya habían realizado visitas a Trubia y conocían las instalaciones que la división europea del gigante norteamericano tiene en Asturias, Indra todavía no había tenido oportunidad de ver in situ el complejo de Santa Bárbara. No es casual que la presencia de De los Mozos en la región llegue después de que Santa Bárbara haya admitido internamente que está en un proceso de negociación con Indra para que la ingeniería, participada por el gobierno español, pueda aumentar su peso dentro de Tess Defence.

De cara a gestionar el contrato para la fabricación del 8x8 y de los nuevos VAC, GDELS-Santa Bárbara Sistemas tuvo que acudir al concurso asociado con Indra, Escribano y Sapa. La voluntad del gobierno español, en ese sentido, ha pasado siempre por reforzar el peso estatal en el proyecto, y para ello se ha valido de Indra. El propio presidente Pedro Sánchez lo dijo este año, abrazando el mandato europeo de reforzar la industria nacional de la Defensa y apuntando a la compañía que dirige José Vicente de los Mozos como el nuevo campeón español en este sector.

Con el objetivo de lograr hacer crecer a Indra y darle más peso, el grupo aspira desde entonces a modificar parcialmente los porcentajes con los que hasta ahora han venido funcionando en Tess Defence, y que era un reparto a partes iguales pero con un ligero punto a favor de Santa Bárbara, que ocupada, así, una posición algo más fuerte que el resto. Indra aspira ahora a que esa situación se dé la vuelta para ser ellos los que, de alguna forma, tengan mayor responsabilidad de gestión sobre los contratos de los blindados que se fabrican para el ejército español desde Trubia.

Cuestión distinta, ha matizado siempre la empresa norteamericana asentada en Asturias, es que Santa Bárbara sigue trabajando desde la factoría trubieca para el mercado global con otras soluciones y otros proyectos relacionados con los vehículos blindados de cadenas y de ruedas.

La llegada de José Vicente de los Mozos se produce, también, después de que la semana pasada la fábrica de armas de La Vega acogiera dos jornadas dedicadas a la industria de la Defensa, organizadas por UGT y la agencia de Ciencia Sekuens. La presencia en esta programación del director de Estrategia de Defensa de Indra, Pedro Fuster, y del propio director general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Escriña, habría permitido dar nuevos pasos dentro de esa negociación entre los dos grupos que ahora se ha seguido intensificando con la visita de De los Mozos a Trubia.

Al margen de Sapa, el otro socio, Escribano, también anunció que reforzará su posición en Asturias, en este caso al margen del contrato con Tess Defence, con la nueva nave de ingeniería que, anunció, abrirá en la región. Ese anuncio coincidió con el del Ministerio de Defensa de instalar un nuevo centro tecnológico vinculado, este sí, con el consorcio Tess Defence.

