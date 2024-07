Oviedo retirará el asfalto de los colegios y limitará el tráfico a su alrededor

Oviedo está decidido a llevar las trincheras de la lucha contra el cambio climático a los colegios. Limitar el tráfico en el entorno de los centro educativos, instalar más zonas verdes y fuentes en sus patios y cambiar el cemento por materiales más blandos son algunas de las propuestas que todos los grupos municipales, con la excepción de Vox, acordaron impulsar ayer.

La petición partió de IU-Convocatoria por Oviedo, dentro de sus planes de renaturalización, también en marcha en el muncipio. Su portavoz, Gaspar Llamazares, explicó que una de las zonas más sensibles y que más sufren la amenaza climática son los colegios, que en el municipio ovetense registran cotas muy elevadas de partículas en el aire, según un reciente informe de Ecologistas en acción, donde se apuntaba a cinco centros en los que se cuadruplicaban las tasas máximas. La propuesta, pues, es convertir los colegios de Oviedo en "refugios climáticos" y dotar sus entornos de "calles escolares", es decir, vías en las que se reduzca el tráfico rodado, con itinerarios seguros para las familias.

El PSOE aplaudió la propuesta, similar a algunas proposiciones planteadas antes por ellos, y afeó el argumento de rechazo de Vox, que pidió primar obras pendientes en los centros educativos antes de estas mejoras climáticas. El PP aceptó de buena gana el planteamiento e incluso anunció que reservará para el año que viene 120.000 euros a este plan.

En el lado opuesto de esta concordia en el ecologismo, los populares chocaron con las dos formaciones de izquierdas y encontraron en las concejalas de Vox a sus aliadas en su moción para reclamar que se retome el proyecto de la Ronda Norte, del que, denunció el teniente de Alcalde, Mario Arias, no tienen información desde 2022.

Arias criticó que el plan director del corredor atlántico no recoja esta infraestructura y exigió al resto de grupos que se posicionen para hacer reaccionar a Barbón y que exiga al gobierno central la continuidad de los trabajos, "a ver si pinta algo en Madrid", apostilló. La respuesta de IU-Convocatoria no se hizo esperar y fue contundente: "Ronda Norte, no". Alejandro Suárez calificó de "disparate ambiental y cultural" la circunvalación, que solo beneficaría, denunció "a los dueños de la AS-II". Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE, quiso doblar la posición de IU y resumió su postura con un "Ronda norte, no, no".

El socialista, histórico opositor a este proyecto, oficializaba con su intervención el giro en la posición de su partido, que con su anterior equipo apoyaba el túnel. Para Llaneza, la solución pasa por licitar las obras de Luis Oliver a final de año, pinchar la autopista en San Claudio y conectar las Campas a La Pixarra. "Hablemos del Naranco y dejémonos de rondas nortes, de furacón y de teleférico quimérico".

Mario Arias no perdió la oportunidad de contestar a Llaneza haciéndole ver que varios sectores del PSOE mantienen el apoyo a la ronda de circunvalación, como el propio presidente Barbón. "Usted es el que ha cambiado la postura del PSOE", resumió Arias, "y así le va; puede pasarse más de dos décadas en la oposición, si es que le mantienen aquí sus compañeros".

Por otra parte, el Pleno de ayer también sirvió para aprobar, por unanimidad, el estudio detalle que la Iglesia acaba de presentar para el Martillo de Santa Ana, donde construirán un centro cultural y un edificio administrativo.

La disputa sobre el programa electoral del PP y los permisos para las obras en el Tartiere El debate plenario de ayer, precedido por la sesión extraordinaria dedicada al proyecto de reforma del mercado del Fontán, tuvo algunas ideas recurrentes, motivo de debate y cierta bronca de nivel bajo. Una de ellas fue el programa electoral del PP, un documento de existencia incierta según algunos miembros de la oposición. Desde IU-Convocatoria por Oviedo y desde el PSOE hubo referencias a la imposibilidad de encontrar ese documento en las páginas oficiales de los populares, hasta que Mario Arias, en uno de sus turnos de respuesta a los ruegos, insistió en que estaba muy claro y era muy fácil encontrarlo. A petición del Alcalde, el concejal del PP les dictó la dirección web en la que podían encontrar el documento con el que Canteli concurrió a las últimas municipales, en la página www.alfredocanteli.com. Pero algunos seguían sin poder entrar. Hubo escenificación, móvil en mano y puesto en pie, para explicar cómo se entraba y dónde estaba el PDF con las promesas electorales. Aún así, Alejandro Suárez (IU), desde el otro extremo de la mesa de Plenos, sugirió que no era un programa como tal sino una especie de programa marco. Mario Arias se enfadó. "Eso es una mentira más gorda que la vaca más grande del mercado de Pola de Siero", le soltó. Y luego le retó a leerlo y demostrarle que era un programa marco. "Si lo demuestras, dimito". Por otra parte, el PSOE preguntó ayer si el Real Oviedo había pedido licencia para iniciar las obras de las gradas VIP en la tribuna Lángara y si ya se les había dado permiso. Arias sostuvo que no conocía estas peticiones, aventuró que sí la tendrían y recomendó al PSOE que no metieran al equipo en el debate político, "porque siempre puede salir uno escaldado".

