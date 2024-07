Frenazo del Principado en su apoyo a la Ronda Norte de Oviedo: pide que haya "debate" y "consenso"

Frenazo a la Ronda Norte. Lejos de volver a impulsar el proyecto para dotar a Oviedo de una ronda de circunvalación que conecte la AS-II con la A-63, la moción aprobada por PP y Vox en este sentido este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha permitido constatar no solo que el PSOE local la rechaza totalmente, sino que el ejecutivo regional la contempla con escepticismo y pide que haya "debate" y "consenso" antes de impulsar esta infraestructura.

Eso se desprende de las palabras del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, durante la presentación, en Avilés, de las nuevas líneas de autobús para la playa. Preguntado por el cambio de criterio del PSOE local, que a través de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, vino a oficializar su rechazo al proyecto después de la postura favorable que mantenía su predecesor, el exalcalde Wenceslao López, el consejero negó este giro y afirmó que "en el ámbito local las posiciones han sido siempre claras". Refiriéndose, quizá, a la postura de oposición a esta infraestructura en la que siempre ha militado Fernández Llaneza, Alejandro Calvo prosiguió, no obstante, haciendo un análisis general de las infraestructuras que necesita Oviedo y sugiriendo que la capital ha de ajustar todas sus entradas y salidas, ahora en proceso de transformación, y tomar, después, decisiones sobre la necesidad de la ronda y su trazado.

"Necesitamos tomar decisiones de movilidad que no solo afectan a Oviedo y, de hecho, vamos a actuar en zonas como la glorieta de Luis Oliver y estamos actuando en las infraestructuras de transporte público", razonó el consejero, para explicar a continuación que si la Ronda Norte quedó fuera del documento de las alianzas por las infraestructuras, como denunciaba el PP en su moción, fue "porque no era un elemento que generase consenso".

Sin cerrar del todo la puerta a la Ronda Norte, con la justa ambigüedad, Calvo aclaró que "eso no significa que no se pueda seguir trabajando y avanzando, pero teniendo en cuenta que no es un proyecto avanzado, sino preliminar, que ahora mismo está en debate a nivel local", resumió.

Alejandro Calvo reprocha el retraso de la zona de bajas emisiones: "Van a tener que acelerar"

En realidad, el debate de la Ronda Norte va camino de acumular treinta años, desde los tiempos en que la cartera de Calvo la ocupaba, en el Principado, Juan José Tielve, durante el Gobierno de Sergio Marqués, que presentó en 1997 el primer trazado de la Ronda Norte. Desde entonces se han rechazado hasta cuatro itinerarios distintos para salvar la conexión Este-Oeste por el norte de la ciudad. El último intento se presentó en diciembre de 2021 después de que el Ministerio de Fomento hubiera desarrollado previamente un proceso de participación ciudadana para elegir las mejores soluciones. De esa propuesta, sometida a información pública, y finalizada hace ya dos años, salió un modelo de Ronda Norte con dos túneles y un tramo de vía rápida a cielo descubierto en medio del Naranco, a la altura de la Pista Finlandesa. El gobierno local también presentó sus propias alegaciones, y el alcalde, Alfredo Canteli, abogó en ese sentido por hacer todo el trazado subterráneo, desde Fitoria hasta la Florida.

Pasado un año de las últimas informaciones en las que se daba por casi enterrado el proyecto en Madrid, el Principado entiende ahora que hay que terminar la modificación de conexiones puestas en marcha en Oviedo. Una fue la ampliación del puente de Nicolás Soria, ya finalizada. La nueva, que depende en su mayoría de la consejería de Calvo –hay una pequeña parte a cargo del Ayuntamiento– será un desdoblamiento en Luis Oliver para que el tráfico que viene de la AS-II y quiera desviarse para Ciudad Naranco no tenga que incorporarse a la rotonda.

Según dijo ayer Calvo, Oviedo "tiene que avanzar en su movilidad, evaluar cómo los cambios en los accesos están modificando la movilidad y proponer soluciones sostenibles a todos los niveles, medioambientales y que no afecten a nuestro patrimonio".

En todo caso, concluyó el consejero de Fomento, el debate sobre qué hacer con la Ronda Norte tendrá que producirse en Oviedo, y será "la conclusión y la solución a la que lleguen en Oviedo la posición del Principado para negociar con el Gobierno de España".

Eso sí, Calvo no aclaró quién debe liderar ese debate ni cómo se podría resolver, en tanto que en el momento actual hay dos bloques antagónicos. Uno, formado por PP y Vox, defiende la necesidad de la infraestructura para el normal desarrollo de la ciudad y para el servicio a los barrios del norte. El otro, el formado por los grupos ecologistas y los partidos de izquierda, la consideran innecesaria, ven el trazado propuesto una agresión medioambiental y proponen pinchazos alternativos, como la salida de Montecanales.

Por otra parte, Alejandro Calvo no dejó pasar la ocasión de darle un pequeño tirón de orejas a Oviedo y Gijón por sus retrasos en la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones (ZBE). "Para tener acceso a las ayudas hay que dar pasos, y, aunque Oviedo y Gijón tienen puesto en marcha su zona de bajas emisiones, van a tener que comprometerse y acelerar ese trabajo, porque entiendo que todos queremos seguir teniendo apoyo del Gobierno para dar ese impulso a la movilidad".

