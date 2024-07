El "santuario" de Harry Potter abierto en Asturias, al que ya peregrinan los fans de la saga: "Te sientes como en la película"

Los seguidores de Harry Potter ya tienen un lugar donde alimentar su fenómeno fan en las calles de Oviedo. La tienda "El Callejón Oviedón" es el nuevo santuario idóneo para sentirse dentro de las escenas relatadas por J. K. Rowling. El establecimiento, que hace esquina en una plaza, recibe al público en un ambiente tenebroso y oscuro, fiel al aura que se vive en las escenas de las películas. La ambientación hace posible que, además de comprar, el cliente pueda vivir una experiencia sensitiva. Así lo reconocen los propios visitantes del local.

La nueva tienda ambientada en Harry Potter, ubicada en la Plaza Juan XXIII, ha animado esta céntrica zona de la ciudad. El viernes fue la apertura y el éxito ha sido total. Largas colas para ojear o para comprar los productos exclusivos que esconde el negocio.

Mateo Sánchez, natural de Madrid pero residente en Oviedo desde hace seis años, es uno de los trabajadores de la tienda "El Callejón Oviedón". El joven madrileño cuenta cuál fue el nacimiento de esta idea: “Esta idea de negocio la empezó un muy buen amigo mío llamado Rubén Sánchez. Comenzó hace 10 años rescatando unas galerías de Barcelona que estaban abandonadas, y, entre varias temáticas, una de las tiendas que abrió fue la de Harry Potter. Se han cumplido 10 años de la idea y se han empezado a abrir tiendas en todo el estado. Esta es la decimocuarta tienda que abrimos, y queríamos abrir en Oviedo porque yo he vivido aquí 6 años y es una ciudad con mucha magia”. Sánchez agradece la gran acogida que han tenido los primeros días y matiza que la tienda aún no está terminada, con varios aspectos de decoración por trabajar estos días: “Llevamos abiertos desde el viernes y estamos intentando cambiar las costumbres comerciales de Oviedo, como que los domingos nadie abre. Queremos que los ciudadanos tengan una opción de venir y no solo comprar, sino a tener una experiencia. La acogida ha sido mágica, pero no nos lo esperábamos. No esperábamos las colas y toda la gente que ha venido, afirma.

Aunque pueda parecer que Harry Potter sea cosa de niños, Sánchez revela que "viene gente de todas las edades, pero mayoritariamente son mayores que vienen con sus niños porque les han inculcado todas las pelis y libros”. El joven residente en Oviedo afirma que la tienda "favorece el plan familiar y una experiencia diferente para padres e hijos". Es el caso de José Julián Nido, un hombre que acude a la tienda para mandarle recomendaciones a su hijo, que vive en Ponferrada y todavía no ha podido venir: "Vinimos a hacer fotos para él”. “Me ha gustado mucho la tienda, Harry Potter es algo que nos une a todos ya por edad. Lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de camisetas y muñecos que tienen”, afirma Nido bajo su asombro. Él mismo compró una taza de café para su hijo, que "es muy cafetero y la va a utilizar seguro todos los días".

Mateo Sánchez admite su pasión por la mítica saga y se pronuncia por los productos estrella que han despuntado desde la apertura. “Productos hay de todo tipo, pero los estrella son las grajeas, la cerveza de mantequilla y las pócimas, que recomendamos tomarlas activando la magia sin responsabilizarnos de que salga alguna pluma, cola de centauro o algo similar", comenta entre risas Sánchez. "Las tazas han gustado mucho también porque son útiles y, al echar algún producto caliente, aparecen nuevas caras de personajes y demás. Las varitas se venden muchísimo”, admite el joven, entusiasmado con el buen recibimiento del negocio por la ciudadanía asturiana y visitantes. Sánchez expone los secretos de los tipos de varitas que se venden en la tienda y la forma de preparar las pociones antes de su consumo, con la ya citada advertencia peculiar.

Entre todos los clientes que observan y prueban los diversos productos de la tienda, Sheila Arias, una fan ovetense, comenta lo mucho que le ha gustado: “Estuve en la tienda de Madrid y no me esperaba que abrieran en Oviedo. Está muy chula y muy bien de contenido y productos, y es mejor de lo que me esperaba, hay más surtido de grajeas, detallitos que no hay en otras tiendas...”. Arias admite ser "super fan, de toda la vida" de Harry Potter y entre los productos más destacados escoge: “A mí lo que más me gustan son las réplicas que salen en las películas, no solo las varitas porque son las típicas, pero que haya variedad de réplicas también de otros productos”.

A David Villanueva, otro joven ovetense, le parece "flipante" estar entre los pasillos y sentirse "como en la propia película". El joven, que ya había oído hablar de la tienda en redes sociales, comenta la buena impresión que le ha causado y, entre los productos, destaca dos: “Sobre todo las gominolas, es algo que parece tan irreal en la peli, pero ahora lo veo… Y también la cerveza de mantequilla, que me la quiero comprar ya porque la ves en la peli y te preguntas: '¿A qué sabrá?'”.

Senén Carmona, que aprovecha para pasar por la tienda con su pareja, admite "la buena impresión" que le causa el nuevo santuario "potteriano" de Asturia: "Tengo ganas de analizar las réplicas de las varitas, sobre todo las de coleccionador, que son las que más me gustan". El joven ovetense asegura ser fan y haber visto "todas las películas y luego pasar a los libros", además de tratar de recordarlo cada año "leyéndolos de vez en cuando".

El nuevo lugar de peregrinaje para los fans de la saga de Rowling no está, sin embargo, terminado. Sánchez y los demás trabajadores continúan trabajando para finiquitarle y acabar de generar una ambientación que teletransporte a los visitantes a Hogwarts o cualquier otro escenario de una de las sagas más famosas del mundo.

