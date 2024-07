El Ayuntamiento intenta salvar parte de los fondos del Fontán, aunque lo ve "muy difícil"

Inesperado y algo contradictorio, el alcalde de Oviedo insistió ayer, como viene afirmando el equipo de gobierno desde que la asamblea de comerciantes rechazó en votación el proyecto municipal para reformar el mercado del Fontán, que se devolverán los fondos europeos concedidos al descartarse el proyecto. Pero también acabó admitiendo que, como piden esos mismos vendedores, el Ayuntamiento está intentando ver la posibilidad de aprovechar parte de ese dinero para algunas de las obras de más urgencia que ya figuraban en el planteamiento inicial.

Antes de confesar que los servicios municipales estaban tratando de agotar esta posibilidad, preguntado por cómo podría ser esa reforma que el equipo de gobierno aplazaba a otra ocasión y acerca de si esos nuevos proyectos incluirían la polémica planta superior con gastrobares, el regidor ovetense negó que este fuera el problema principal que llevó al Fontán a votar mayoritariamente en contra del plan municipal. "No es así, el miedo de ellos es perder dinero", explicó durante una visita a San Lázaro de Paniceres para ver el arreglo de un lavadero. Según el relato de Canteli, nadie en las reuniones que tuvo le criticó los bares, sino el temor a tener que desplazarse al Campillín. "Hagamos bares o no, la salida es inevitable", insistió Canteli, para preguntarse, al momento, qué partes deberían, por tanto, respetar del proyecto. "¿Hacemos solo la cubierta y dejamos los puestos como están?".

En ese momento fue cuando Canteli, ante nuevas preguntas, admitió que estaban "intentando" salvar algunos fondos para poder abordar algunas reformas. "Pero tampoco es fácil", apostilló. El Alcalde, con mucha prudencia, volvió a confirmar que "estaban con ello", pero que era "muy difícil" conseguirlo, "por no decir imposible".

Antes, el regidor ovetense había utilizado el argumentario habitual y ya escuchado en estos últimos días, con el que salva a los comerciantes de las críticas y carga contra terceras personas que habrían influido en el rechazo de la asamblea. "Hay gente que no quiere que haya más gente en el Fontán y se les metió miedo", resumió. Frente a las dudas de los vendedores, el Alcalde opuso que el plan de traslado era bueno: "Tenían una carpa climatizada, el gasto que íbamos a hacer era muy importante y ellos iban a estar lo más cómodos posible".

Lo que sucedió, reiteró, es que hubo una "negativa muy condicionada por gente que no quiere que Oviedo crezca". También se refirió, al grupo socialista, a los que en otra ocasión acusó de haber hecho campaña contra el proyecto, acusación que ayer volvió a lanzar. Pese a las protestas recientes de Carlos Fernández Llaneza, que niega estas críticas y exige al Alcalde una rectificación, Canteli siguió por ese camino: "Dicen que no intervinieron en nada", avanzó en referencia al PSOE local, "y hasta hicieron pasquines, donde ponía ‘Canteli ponte a trabajar’". "Oviedo sabe quién soy yo", les respondió ayer, "y si algo hice en mi vida fue trabajar como un bruto; ocho horas diarias en el Centro Asturiano". No todas las referencias a la oposición fueron negativas. Aunque el regidor volvió a protestar por "la oposición total" del grupo municipal del PSOE a todos los proyectos del Ayuntamiento (citó la Fábrica de Gas o los viales de La Vega), reveló que Fernández Llaneza le había reconocido recientemente que la nueva entrada de Oviedo "va a quedar bien".

De vuelta al Fontán, y antes de admitir que el Ayuntamiento sí estaba estudiando la petición de los comerciantes a aprovechar una parte del proyecto y no perder el dinero europeo, Canteli justificó su rechazo a seguir con el proyecto y a devolver la subvención en las negociaciones previas con el mercado. "Hace dos años y pico ya hubo otra chispa con este tema y yo les dije que no íbamos a hacer nada que no quisieran. Ahora está claro que es todo un bloque, un proyecto, que contempla una financiación europea, y los fondos los vamos a devolver".

y quieren a Oviedo. Tengo un magnífico equipo, infinitamente mejores que yo, que es la grandeza de un líder, rodearse de los mejores".

Las empresas quieren a Oviedo: "En Olloniego hay movimiento y llaman a diario por el Calatrava" Reforma del Mercado del Fontán ahora o más adelante, Alfredo Canteli quiso zanjar todas estas polémicas con un lema que ha repetido varias veces, ese "a Oviedo no lo para nadie", y que ayer ilustró con la llegada de nuevas empresas a la capital. El regidor ovetense no quiso ofrecer datos precisos porque explicó que debía aguardar a que determinados movimientos "se consolidaran". En todo caso, sí habló de "empresas de todo tipo". "Estamos luchando para que vengan", contó, "quiero que se consolide todo eso, porque en Olloniego (en alusión al polígono industrial) hay un movimiento importante, estamos volcados, y por el Calatrava (las plantas comerciales que ha comprado el Ayuntamiento serán también suelo para acoger empresas) hay llamadas diarias". El alcalde de Oviedo citó también La Vega, donde confió en que "ese hub de Defensa se consolide y nos llene aquello de futuro" y se refirió al grupo Escribano, que acaba de anunciar su intención de abrir un centro en Asturias. "Tengo gente muy conocida metida por ahí y espero amarrarlo para Oviedo, lucharemos a muerte por ello". En sus deseos para la ciudad, Canteli también pidió que el paro baje y celebró que esté "dos puntos por debajo de Gijón y Avilés". Arropado como estaba ayer por los concejales Leticia González y Daniel Tarrio cuando pronunció estas palabras en San Lázaro de Paniceres, el Alcalde celebró, por último, sus éxitos como los de "su equipo". "Entre concejales y asesores estamos muy cerca de los treinta, ellos son los que están luchando por Oviedo

