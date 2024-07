Canteli acusa al PSOE de "cerrar la salida" a la ciudad con su negativa a la Ronda Norte

La Ronda Norte ha vuelto a entrar en un callejón sin salida, si es que alguna vez tuvo el camino despejado. Tras la negativa del PSOE local en el Pleno a apoyar esta infraestructura y las dudas del consejero Alejandro Calvo, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli confirmó ayer que el propio presidente regional, Adrián Barbón, se "ha echado atrás" y ya no defiende el proyecto. El regidor ovetense dijo estar "descolocado" con el cambio de postura de los socialistas y lo interpretó como "casi cerrar las salidas" a la ciudad.

En un tono no tan belicoso como se podría desprender de la literalidad de sus palabras, y anteponiendo siempre la "buena relación" que tiene tanto con Barbón como con el consejero Calvo, Canteli insistió en que la Ronda Norte es necesaria, defendió su proyecto de un único túnel, "que no afecta al Naranco y en lo único que afecta a Oviedo es en positivo", y prometió seguir luchando para que sea posible. "Si Oviedo no puede tener la Ronda Norte con este gobierno", retó en referencia al Ejecutivo regional, lo tendrá con el que venga, y espero que sea pronto".

El Alcalde confirmó que el miércoles había podido hablar brevemente con el presidente asturiano, pero que se encontró lo contrario de lo que pensaba escuchar. "La respuesta que yo quería escuchar era que me dijera: ‘Alcalde, estate tranquilo que voy a luchar por ello’, yo no quería más que eso. Pero no, me dijo que iba a ser muy difícil... Una indefinición en la que llevan así dándole vueltas a la ronda de Oviedo", relató.

"Querer al Naranco es hacer cosas, no decirlo en un periódico y salir a pasear al perro"

Más duras fueron las palabras que le dedicó al jefe de la oposición, al socialista Carlos Fernández Llaneza, quien con un programa abiertamente en contra de la circunvalación, como siempre ha defendido, también desde otros colectivos, ganó las primarias en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo para ser candidato en las últimas elecciones. En ese sentido, Llaneza no ha cambiado lo más mínimo, aunque el Grupo municipal Socialista, liderado en el mandato anterior por Wenceslao López, sí admitía los túneles en el Naranco y la necesidad de ejecutar esta infraestructura. Canteli insistió ayer, en referencia a la posición de Fernández Llaneza, en que el trazado con un único túnel que quiere el Ayuntamiento "no afecta en nada al Naranco", y defendió su cariño y su pasión por el monte. "Yo vivo en Ciudad Naranco, estuve 36 años vinculado al Centro Asturiano y si hay una mancha cuidada en el Naranco esa es el Centro Asturiano, un ejemplo de lo que hay que hacer. El cariño se demuestra con hechos y desde el equipo de gobierno hemos seguido trabajando, recuperando trincheras, los neveros, limpiando caminos. Eso es querer al Naranco, no decirlo en un periódico y salir a pasear al perro. Querer al Naranco es hacer cosas". Insistió el Alcalde en este ataque a Llaneza e incluso le retó a que le dijera qué hizo él por el Naranco "cuando fue directivo del Centro Asturiano y la otra vez que fue concejal".

"Solo quería que Barbón me dijera: ‘Tranquilo, voy a luchar por ello’, pero me dijo que era difícil"

El argumento de Canteli es que precisamente el amor al Naranco, que es amor a Oviedo, es lo que le lleva a querer la Ronda Norte, para que la capital sea "una ciudad moderna que conecte el HUCA con el resto de Asturias, una Ronda Norte bien trazada, bien hecha". Y para dar fe de "lo estudiado" que tiene el proyecto, el Alcalde citó algunos detalles principales, como que el túnel pasará a 106 metros por debajo de la tierra a la altura del restaurante Casa Lobato, que sale por la Florida y que no afecta a la pista finlandesa. El trazado propuesto por el equipo de gobierno de Canteli pasa por suprimir la conexión en Prado de la Vega, lo que permite un único tramo subterráneo desde Fitoria hasta la Florida. A mayores, la propuesta municipal incluía una losa en la Florida y otro túnel, el de La Lloral, para salvar la afección al Camino de Santiago.

La propuesta por la que se decantaba el Ministerio de Fomento, de los cuatro trazados analizados, dividía en dos túneles el paso por el Naranco, pero dejaba a la vista un tramo, justo en Prado de la Vega, donde se planteaba un complejo sistema de conexiones, y coincidente el tramo principal de la pista finlandesa.

En el plano regional, el jefe del gobierno local "no entiende" ni "entenderá nunca" la negativa del PSOE y su cambio de postura. "Hace cuatro días teóricamente estaban con ello y estábamos todos de acuerdo e íbamos a luchar por la Ronda Norte", detalló. "De repente, el propio presidente se echa atrás y el consejero también. No lo entiendo. Esto es Oviedo, es la capital del Principado, y esa Ronda Norte es necesaria no solo para Oviedo, sino también para Asturias. Estoy totalmente descolocado, pero seguiré defendiéndola hasta donde pueda. ¿Oviedo no puede tener Ronda Norte? Pues la tendrá con otro gobierno, seguro. Espero que me quede tiempo de alcalde para conseguir que se inaugure algún día", zanjó.

