La Policía investiga el hallazgo de dos perros muertos en un piso de Oviedo

Impactante episodio de maltrato animal en el barrio ovetense de Las Campas. La Policía investiga el hallazgo el pasado jueves de tres perros en una vivienda del número 5 de la calle Belmonte de Miranda. Dos de ellos estaban muertos y uno más, en un estado de salud pésimo, con una delgadez extrema que prácticamente le impedía andar. Los dueños de los animales no estaban en la vivienda y no se sabe donde se encuentran. Los agentes se encontraron a los perros encerrados en el piso, donde no disponían de alimentos ni de agua.

Según fuentes policiales, la entrada en el domicilio se produjo en torno a las seis de la tarde del jueves, cuando una vecina denunció los hechos, preocupada porque no escuchaba a los animales ladrar y por el insoportable hedor que desprendía el piso, un primero. Varias patrullas de la Policía Nacional y Local se desplazaron hasta Las Campas junto a los Bomberos, donde encontaron los dos cadáveres y realizaron el rescate del perro superviviente.

Los canes fallecidos son un pitbull marrón de unos 30 kilos, que encontraba en el hueco de la lavadora. Era un habitáculo minúsculo, que no suma ni un metro cuadrado y que no tiene ventana. La otra perra fallecida era una american bully blue de pocos kilos, que se encontraba en la cocina. El superviviente es un bully pequeño y estaba en el baño del piso. La protectora de animales se ha hecho cargo del perro mientras se recupera del grave estado de desnutrición en el que se encontraba.

En la vivienda permanecía puesto el árbol de Navidad, lo que podría indicar que los dueños, que tienen tres hijos, llevan ya tiempo fuera del domicilio. Según manifestó alguno de los vecinos a los agentes, en el piso también residía un gato, del cual se desconoce su paradero.