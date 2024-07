Llaneza (PSOE) tiende la mano al PP para impulsar las mejoras del Fontán

Carlos Fernández Llaneza, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, dio ayer una de cal y otra de arena al ejecutivo municipal. Por un lado, manifestó que tiende la mano al gobierno del PP para impulsar las mejoras del Fontán, cuya reforma (financiada con fondos europeos) intenta salvar el Ayuntamiento tras el rechazo de los comerciantes a su plan inicial. Pero por otro, el líder socialista atacó al alcalde, Alfredo Canteli, pidiéndole que "controle su frustración" y "que se aclare para empezar ya a trabajar en los cambios que verdaderamente necesita la plaza".

Algunas de las actuaciones que ven imprescindibles y que reclaman hacer cuanto antes en el PSOE son la sustitución de los equipos de climatización, las mejoras técnicas en las instalaciones, la reparación de la cubierta y la digitalización del mercado.

Desde el PSOE señalan que aún hay tiempo, hasta el 31 de diciembre, para justificar la ejecución del sesenta por ciento de los fondos concedidos y que "ese debe ser el objetivo para el equipo de gobierno" municipal. "Pese a la mala gestión por parte del PP, aún es posible salvar parte de los fondos europeos y hacer las obras de modernización, aunque al alcalde le parezca ‘difícil’", espetó Llaneza. "A nosotros nos parecía imposible que un alcalde se dedicase a perder y dilapidar recursos públicos y, sin embargo, hemos necesitado un Pleno extraordinario para que el señor Canteli entre en razón y asuma su responsabilidad en sacar el proyecto adelante", valoró.

La planta de hostelería que el Ayuntamiento ansiaba incluir en la parte superior del mercado sigue siendo otro de los puntos más controvertidos del proyecto. Llaneza recordó que "si el gobierno no hubiese perdido tres años con su empeño en poner restaurantes, tendríamos más margen para reconducir el proyecto"; Y recalcó que por su parte no habrá reproches si se hacen las obras aunque no se aprovechen todos los fondos llegados de Bruselas. El líder de la oposición recordó que, de las 37 páginas del proyecto con el que se consiguieron 2,4 millones de euros, solo cinco líneas se referían a la construcción de una entreplanta para negocios hosteleros, "a la que se oponen los comerciantes".

Por último, Llaneza definió como "muy preocupante" que Canteli "lleve dos semanas atacando a los comerciantes de la plaza, a los que ha llamado ‘ciegos’ y acusado de estar contra Oviedo". Dice que el regidor está obsesionado con el grupo socialista, "al señalar imaginarios culpables del riesgo de que se pierdan los fondos europeos". "Hay algo que falla en ponerse delante de la prensa a señalar enemigos y negarse a decir a quién se pretende acusar de lo que es solo fruto de su irresponsabilidad", zanjó.