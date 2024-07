Melendi no falla a su ciudad y será de nuevo la estrella del programa de San Mateo (pero habrá más...)

Melendi volverá a casa. Solo tres meses después de su emotiva actuación en el Carlos Tartiere antes del partido de ida de la final por el ascenso, el ovetense actuará de nuevo en la capital asturiana. El cantante local se presenta como la punta de lanza del programa musical para las fiestas de San Mateo y cantará en el recinto festivo de La Ería el lunes 16 de septiembre. Lo hará después del gran éxito del año pasado, cuando agotó las entradas de sus tres conciertos consecutivos y aún así hubo gente que se quedó con las ganas de verlo. La actuación en Oviedo se enmarca dentro de la gira que está realizando este 2024, "20 Años Sin Noticias", que mezcla canciones de sus primeros discos con su repertorio más reciente.

Desde el Ayuntamiento dicen que las negociaciones con Melendi han sido muy sencillas. "Siempre está encantado de venir aquí, a su casa. Su oviedismo y su ovetensismo están fuera de toda duda", remarca la edil de Festejos, Covadonga Díaz. La concejala destaca que esta será una gran oportunidad para disfrutar del cantante, que posiblemente no haga gira en 2025. El caché de Melendi suele rondar los 100.000 euros por actuación. Aún se desconoce cuando saldrán a la venta las entradas ni su precio, que el año pasado fue de 32 euros para cada uno de los tres conciertos. Festejos suma a Melendi a un programa que sigue el mismo modelo mixto del año pasado.

Los conciertos de pago seguirán siendo en el recinto de la Ería, con capacidad para unas 9.000 personas, y combinarán distintos estilos para diferentes perfiles de público. Por otro lado, se mantiene la programación en algunas plazas de la ciudad y se respeta el escenario popular de la calle Uría, junto a la plaza de la Escandalera, que ya tuvo en 2023 un gran respaldo del público con la actuación de Ana Torroja y, sobre todo, del grupo "Tekila", que reunió a 30.000 personas en pleno centro de Oviedo. En busca de otro "Tekilazo", se celebrarán dos conciertos gratuitos en Uría. El que ya está confirmado es el de "El Arrebato". El cantautor sevillano de rumba-pop y flamenco se subirá al escenario de La Escandalera el sábado 21 de septiembre, día de San Mateo. La programación musical gratuita también estará presente en algunas plazas del Antiguo, como la de Feijoo, que este año volverá a acoger el Concurso de rock "Ciudad de Oviedo-Alejandro Espina".

El dúo Andy y Lucas abrirá la veda en La Ería el viernes 13. Los gaditanos han anunciado que ponen punto final a una trayectoria de dos décadas y se han embarcado en una gira de despedida, bajo el título "Nuestros últimos acordes", que es con la que llegarán a Oviedo. Para el público más veterano, con el que el Ayuntamiento tendrá un guiño colocando sillas en el concierto, llegará Raphael el martes 17. Lo hace con su último trabajo, "Victoria", en el que ha colaborado con el músico Pablo López y con un repertorio en el que no faltarán sus clásicos de siempre como "Yo soy aquel" y "Mi gran noche".

Tras Raphael, el miércoles 18, aterrizará en Oviedo un grupo al que ya se había intentado arrastrar con motivo de las fiestas en varias ocasiones, la banda de pop-rock "Taburete", capitaneada por Willy Bárcenas y muy vinculada a la ciudad. En otros registros muy alejados, el jueves 19, tomará el relevo el grupo de indie-rock "Viva Suecia", un concierto que se completa con la actuación de Dani Fernández, el músico que precisamente ha colaborado con la banda en el tema "Lo siento", de su último trabajo "El amor de la clase que sea". El último de los conciertos confirmados en La Ería es el de Malú, que está promocionando su último disco, "A todo sí".

Por otro lado, aún faltan por confirmar las orquestas que amenizarán el ambiente durante las fiestas en el paseo del Bombé del campo de San Francisco, donde la edil de Festejos promete también una amplia programación infantil, con talleres, títeres, espectáculos de magia, teatro y diferentes juegos tradicionales.

Festejos ultima tres actuaciones más: dos en La Ería y una gratis en el escenario de Uría

Aunque el cartel ya está muy perfilado, a los ovetenses aún les espera alguna sorpresa musical para San Mateo. Festejos tiene en marcha toda su maquinaria administrativa para ultimar las cuatro citas que quedan libres en su calendario. En la carpa de La Ería aún no hay inquilino los días antes del gran concierto de Melendi: ni el sábado 14 ni el domingo 15 de septiembre. Mientras que el escenario de Uría busca concierto para el viernes 13, el día en que se celebrará el pregón que dará el pistoletazo de salida a las fiestas carbayonas. Covadonga Díaz señala que "aún queda mucho por anunciar y que están trabajando en "un San Mateo de la mayor calidad posible y para todos los públicos". Entre los conciertos restantes, el Ayuntamiento busca diferentes registros. Los dos conciertos que faltan en La Ería buscarán atraer a un público más juvenil, de entre 14 y 30 años, como fue el caso de Quevedo en la pasada edición. En esta línea, Festejos anunciará pronto qué artistas completarán el cartel. Para la cita de Uría, se busca un perfil más polivalente, que atraiga a un público transversal. Sobre si una de esas vacantes podría ser ocupada por Melendi y dar más de un pase, como hizo el año pasado, no es algo que esté totalmente descartado. Aunque desde Festejos reconocen que este año habrá más dificultades, porque el ovetense actúa el sábado 14 en Córdoba y no tendría demasiado margen para hacerlo después en Oviedo.

