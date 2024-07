Moscovitas, un delicioso placer hecho helado

Disfrutar de un buen helado es un auténtico placer y una experiencia que va más allá de ingerir o comer algo. Así lo dice la ciencia, pues, además de los valores nutricionales que tiene un buen helado y la energía que este te proporciona, la mayoría de las personas experimentan una agradable sensación de placer al consumirLos. Esto se debe a que contienen triptófano, un aminoácido que aumenta la producción de serotonina, una hormona que reduce nuestros niveles de ansiedad dejándonos una sensación de bienestar y alegría. Es más, varios estudios corroboran que con el consumo de un helado se activan las mismas partes del cerebro que cuando lo pasamos bien o se practica sexo.

Por todo ello, puede afirmarse que el helado es perfecto como remedio natural contra la tristeza o la ansiedad. Eso sí, tampoco se debe abusar, aunque si el helado tiene el sello de Rialto y de sus inconfundibles e inigualables moscovitas, resulta muy complicado resistirse.

Mejor no hacerlo, pues sin duda merece la pena, y mucho, disfrutar de la versión helada de las moscovitas, que en este formato no pierden su sabor más tradicional. Una delicia en la que se fusiona el característico crujido de las moscovitas con la cremosidad del helado, ofreciendo una experiencia única para los amantes de estos dulces.

Tarrina de 500 ml de helado de moscovitas. / Pablo Solares

Hace tres años que Fran Gayoso, gerente de Rialto, consiguió materializar una idea que llevaba bastante tiempo rondándole la cabeza. "Heladero" confeso, buscaba poder convertir la moscovita, su especialidad más conocida, en un helado, pero sin perder en ningún momento su calidad y condiciones, algo que logró Daniel Pérez, maestro heladero de Luarca, tras muchos meses de pruebas. "Cuando dimos con la receta adecuada, era ya el mes de octubre o noviembre, y lo sacamos pensando que en esa época del año no iba a triunfar mucho, y nada más lejos de la realidad", comenta Fran Gayoso, "tuvo muchísimo éxito y la gente lo compraba para eventos, cenas en casa e incluso para Navidad", recuerda el gerente de Rialto, quien está inmerso en nuevas pruebas de helado junto con Daniel Pérez. "De momento sólo tenemos helado de moscovita de chocolate con leche, la clásica, pero queremos sacar pronto el de chocolate negro y blanco, como las otras dos variedades de moscovitas con las que contamos", indica

Todos aquellos que quieran probar este helado gourmet han de saber que se venden en tarrinas de 160 y 500 ml únicamente en las Confiterías Rialto de Oviedo y de Madrid. También Daniel Pérez lo ofrece en su heladería de Luarca, El Asturiano, pero en formato "bola", en un cucurucho especial y coronado con una moscovita. Además, no puede mezclarse con ningún otro sabor. Así es de exclusivo.

Interior de la Confitería Rialto de la Calle San Francisco de Oviedo / Pablo Solares

Si bien han sido numerosos los establecimientos hosteleros y empresas de restauración que han querido hacerse con el helado de moscovita para incluirlo en su carta de postres, de momento no está en los planes de Rialto dar ese paso. "Este helado es un ‘capricho’ de la casa, nos hacía mucha ilusión tenerlo, pero en ningún momento nos planteamos ir más allá y comercializarlo en restaurantes", destaca Gayoso, quien, por otro lado, no descarta expandirse a las tiendas y establecimientos gourmet. Ya ha tenido muchas ofertas para hacerlo. "No descartamos poder llevarlos a establecimientos que tengan un expositor para helados donde se mantengan en perfecto estado y en las mejores condiciones", desvela.

Y es que el helado de moscovitas es una exquisitez reservada para los afortunados. De momento, exclusiva en Confiterías Rialto de Oviedo y Madrid y en la heladería El Asturiano de Luarca. Un placer helado al que no podrás resistirte.