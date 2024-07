«Es bonito que generaciones que no son la tuya te escuchen como si lo fuesen»

El cantante Raphael (Linares, Jaén, 1943) no necesita presentaciones. Su nombre se escribe con letras doradas en el hall de la fama de la música en castellano. Temas como «Yo soy aquél», «Mi gran noche», «Digan lo que digan», entre muchos otros, han marcado a varias generaciones. A pesar de ello, nunca se ha dormido en los laureles ni ha querido vivir de las rentas. Tras más de seis décadas de carrera sigue con el hambre de creación y de actuación de un debutante. El 17 de septiembre regresa a Asturias, tras su último concierto en Avilés, hace dos años, al calor de las fiestas de San Mateo. Ese hambre intentará saciarla con su pan de cada día, el directo, con un concierto en la carpa La Ería.

–Su última vez en Asturias fue hace dos años, en su gira del 60.º aniversario.

–Sí, en Avilés. En Oviedo hace algo más, en la gira «Sinphónica» (2015). Toqué con la orquesta Oviedo Filarmonía. Ahora se ve bastante lo de cantar con grandes orquestas. Lo difícil de aquel momento era lanzarse, porque no se hacía para el tipo de canciones que canto, ni se conocía, parecía una cosa que estaba prohibida. Estuve como dos años enteros con eso por todo el mundo.

–¿Qué llevará a Oviedo?

–Estamos terminando ya, después de dos años, la gira «Victoria». Están las canciones del disco que da nombre a la gira, compuesto para mí por Pablo López y, desde luego, lo que es seguro, es que cantaré los grandes éxitos de mi carrera que la gente siempre quiere escuchar Así que llevaré buenas cosas. Trato de que todo lo que hago sea mejor que la última vez, siempre quiero ir hacia adelante. Oviedo puede prepararse para un concierto histórico.

–¿Cómo nace su colaboración con Pablo López?

–Le encargué a él el disco de «Victoria» y cumplió haciendo un discazo maravilloso que ha ido muy bien. Es un enorme compositor que le va mucho a mi forma de cantar. Es bastante complicado encontrar un profesional de la música que tenga la fuerza para que yo le cante. Porque yo he tenido la inmensa suerte de tener los mejores compositores, como Manuel Alejandro o José Luis Perales. Siempre han sido muy buenos, aunque necesitaba a otro que hiciera algo diferente, pero tuviese la misma concordia conmigo al componer que ellos. Nuestra química ha sido fantástica, nos entendimos desde el primer momento. Lo elegí hace ya seis años, cuando escuché canciones suyas por primera vez y pensé «esta persona tiene que hacerme un disco».

–Como dice, siempre trata de ir «hacia adelante».

–Yo siempre estoy dispuesto a hacer cosas nuevas, lo que pasa que es bastante difícil porque tengo la inmensa suerte de contar con un gran bagaje y unas canciones históricas. Es difícil poder entrar entre ellas, porque hay mucha competencia (ríe).

–Después de tanto recorrido, ¿cómo se las ingenia para innovar?

–Pues ingeniándomelas. La clave es evitar hacer lo mismo de siempre, pero sin renegar de ello, porque es lo que a la gente le gusta. Los años me han enseñado cuáles son esas preferencias y yo tengo que seguir por ese camino en cierta medida y, al mismo tiempo, añadir cosas diferentes. Pero sin salirse de madre y que el público se vaya a otro lado.

–Entonces, ¿la fórmula es coger los ingredientes que le gustan a la gente y añadir algunos nuevos sobre esos?

–En realidad, al que le tienen que gustar (los ingredientes) es a mí, porque yo tengo que hacer que a la gente le guste mi música y solo puedo llegar a ellos si me creo lo que estoy haciendo.

–¿Qué le motiva para seguir sobre los escenarios?

–Me gusta mucho mi profesión, soy un enamorado de ella. Siempre lo he estado y esto no va a menos, va a más siempre.

–Si va a más, ¿cómo valora la evolución de su carrera?

–Pues que entré en ese grupo de artistas que les ha ido muy bien y que sigue entregando material virgen al público, innovando año tras año. Voy por la gira «yanosecuanto», he perdido la cuenta. La ochenta a nivel mundial. O más.

–Hablando de números, sale a más de un trabajo por año de vida.

–He ido sacando discos a ritmo de uno al año o cada dos. Pero antes llegué a grabar tres en un año porque el mercado así lo pedía. Ahora no hace falta. Si tienes muchos éxitos a tus espaldas que el público quiera escuchar, eso te da pie a menos discos, pero no dejar de hacerlo para estar siempre en el candelero y que no te digan que te has quedado atrás y que eres un antiguo.

–Además prefiere el directo al estudio.

–El directo, siempre.

–¿Por qué?

–Porque me gusta, no hay otro motivo. Porque lo vivo, porque es mi profesión y la adoro, la quiero y la respeto. También entra ahí la forma de llegarle a la gente. No es fácil, pero una vez que escoges un camino que ves que gusta al público y a uno mismo, lo demás sale solo. Uno no tiene que forzarse y una vez contraído matrimonio con el público tenemos que darle na vida continuada de felicidad.

–Pues se ha casado con público de muchas generaciones.

–De muchas generaciones, tú lo has dicho. No soy un artista que mire dónde se ubica la gente en los conciertos, si hay mucha, si hay poca. No soy curioso en ese sentido, pero hubo una vez, en la gira «Sinphónica», que si me dio por ver qué clase de público estaba entrando. Y miré. La única vez que lo he hecho antes de salir al escenario, creo. Y me encontré a cinco generaciones diferentes. Niños muy pequeños, jóvenes, adultos, gente más mayor, ancianos. Y eso es un milagro. Los artistas, los cantantes y los actores sobre todo, actuamos para la gente de nuestra propia generación porque es lo que llevamos dentro. En mí caso parece que se ha roto el saco y se han colado cuatro generaciones más. Es bonito cantar para generaciones que no son la mía, pero que me escuchan como si lo fuesen.

–¿Genera presión extra tener que agradar a públicos tan diferentes?

–No, a mí no, porque no hay que hacer nada forzado. Quizá otros piensen que en menuda se han metido, pero a mí me encanta que sea así. Es muy bonito, porque te descubre gente nueva en casi cada concierto. O al menos cada año.

–Después de seis décadas, ¿qué espera de esta séptima que arranca?

–Que sea tan buena como las demás y que no las desmerezca. Con eso estoy compensado y recompensado.

–¿Qué le diría al Raphael de esos años pasados, de los comienzos?

–Que se ha portado muy bien. Que ha sabido hacer en cada momento lo que tenía que hacer con mucha facilidad y sin ceder a cosas que no le gustaban, eso es muy bueno. Siempre he hecho lo que he querido, nunca me han forzado a nada porque así no lo hubiera hecho. Tanto en la vida como en la música. Así que no tengo a quien echarle la culpa de nada porque toda es mía (ríe).

–Y, al público de Oviedo, ¿qué le diría?

–Que los quiero mucho, pero eso lo saben desde hace muchos años. Son uno de mis públicos preferidos, más importantes y más antiguos. Cuando tenía 16 años ya estaba dando conciertos por Asturias. Mi primera portada, ya no sé en qué siglo, fue en LA NUEVA ESPAÑA por un reportaje que me hicieron cuando estuve actuando un mes en Asturias. Y después, todas las veces que he aparecido por allí ha sido muy bueno para mí y para vosotros, que todavía seguís viniendo a verme.

Las entradas para ver al jienense salen a la venta el próximo martes

No habrá que esperar demasiado para adquirir las entradas para el concierto de Raphael. Las localidades saldrán a la venta el próximo martes 9 de julio a las 12.00 horas. Como guiño al público más veterano, se venderán dos tipos de localidades: unas para estar de pie y otras para seguir el concierto sentados. Las entradas se podrán adquirir a través de la web oficial del artista («www.raphaelnet.com/gira/»), aunque aún se desconoce su precio. Al mismo tiempo, otros dos conciertos de San Mateo en La Ería ya cuentan con localidades a la venta. Las de Andy y Lucas, que actúan el 13 de septiembre, tienen un precio de 27,50 euros en «www.woutick.es». Mientras que las de «Viva Suecia» y Dani Fernández, que se suben al escenario el 19 de septiembre, cuestan 39 euros en «www.bringthenoise.events».