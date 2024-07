En Fitoria todos ponen su grano (pero de arroz)

Las fiestas de San Antonio de la parroquia de Fitoria no serían nada sin su paella del sábado. Ni la lluvia, ni el barro del "prau de la fiesta" impidieron que los vecinos acudiesen, como cada año, a disfrutar de un buen plato de arroz. "Hicimos comida para 1.500 personas, paella de pollo y carne. En total fueron 150 kilos de arroz, unos diez sacos. Hoy la gente vino como todos los años, nos da igual el tiempo", explicaba Lourdes Noval, vicepresidenta de la Sociedad de Festejos de Fitoria.

La lluvia no facilitó el trabajo de los paelleros, que veían cómo se acumulaba el agua en las carpas que resguardaban la paella. Cada cierto tiempo se vieron obligados a achicar esas acumulaciones de agua para evitar males mayores. El tiempo tampoco favoreció a las condiciones del suelo, que acumulaba más y más barro según iba cayendo el "orbayu", que a ratos se convirtió en algún pequeño chaparrón. Las condiciones meteorológicas no desanimaron a los de Fitoria, que llevaban un año esperando para degustar la paella. La organización no defraudó a los vecinos, y, como suelen hacer, lograron una paella de pollo y carne de relumbrón.

Arroz para 1.500 en Fitoria / Juan Plaza

El día gris no acompañó, pero la sidra y la música de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" amenizaron las reuniones de vecinos y familias de Fitoria. Una de las encargadas de la barra de la fiesta, Alba Barragán remarcó la asistencia cada año de los vecinos de Fitoria. "La verdad que sí son bastante fieles. Siempre se reúnen los del pueblo, llueva o no llueva. La gente no suele fallar". La cola que se formaba y la gente en las mesas eran la prueba de que la tarde festiva en Fitoria iba a ser un éxito.

Arroz para 1.500 en Fitoria / Juan Plaza

Las hermanas Eva María y Beatriz Rodríguez son asiduas a las fiestas, y este año tampoco quisieron perderse la paella "La folixa siempre es buena, si hace buen tiempo anima más pero si hace malo hay que venir igual, llueva o nieve. Todos los años venimos, son socias mis hijas, mi marido, mi padre... Somos socios toda la familia porque mi tío Joaquín era el presidente de la Sociedad de Festejos y este año vinimos a apoyar a la nueva directiva", confiesan.

Arroz para 1.500 en Fitoria / Juan Plaza

La jornada del sábado es de las citas más esperadas de las fiestas de San Antonio y aunque el tiempo no respetase, con lluvia y una temperatura que invitaba a quedarse en casa, el ambiente fue sensacional, aunque este año tocó guarecerse bajo la carpa. Las actividades continuaron por la tarde con la entrega del XXIII Memorial José "El Xarreru" a Carlos Fernández Graña, y ya caída la noche pudieron disfrutar de las actuaciones de Fenix y el DJ Nacho Otero.

Arroz para 1.500 en Fitoria / Juan Plaza

Hoy, a las 12, se celebrará la misa de San Antonio en la iglesia de San José de Pumarín. Después de la misa, durante la sesión vermut se celebrará el XIII concurso de tortillas en el prau de la fiesta. La tarde estará dedicada a los más pequeños con la fiesta infantil y una merienda desde las 18.30 horas, y a partir de las 22.15 comenzará la verbena con las actuaciones de el Dúo Sensación y DJ Discoastur.

El cierre de San Antonio será mañana con el reparto del bollu y el vino a los socios, a las 18.00. Además, desde las 19.30 horas se podrá disfrutar de un festival folclórico con los grupos de baile "El Ventolín", de Pola de Siero y el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria. El broche de oro lo pondrá el grupo "Tekila", que junto al DJ Nacho Otero tienen la misión de cerrar las fiestas. Además, a la actuación estelar del grupo "Tekila" se le suma el espectáculo de fuegos artificiales a media noche, que será el complemento perfecto para disfrutar de la última noche festiva en el barrio.

Suscríbete para seguir leyendo