Lanza, vuela, encesta: la pasión por el disc-golf toma este parque de Oviedo

Lanzar y encestar. Ver el disco volar metros y metros y sonreír al escuchar el ruido metálico del "frisbi" impactando contra la canasta. El disc-golf es la pasión de Fernando López-Cancio, un deporte por el que ha peleado durante muchos años: "En 2012 éramos cuatro gatos, pero es algo que ha ido cambiando mucho con el paso de los años". Él es uno de los encargados de organizar el Open de Oviedo, que celebra en 2024 su cuarta edición del 6 al 7 de julio. Con 18 hoyos a superar y seis modalidades distintas, el campeonato supone uno de los referentes nacionales e internacionales.

Este juego, de origen estadounidense, consiste en lanzar un disco hacia una red de mallas metálicas, situada a varios metros de distancia. La mecánica del juego encierra mucho trabajo, experiencia y práctica. "Un simple movimiento puede mandar el disco directo a la canasta o dirigirlo a decenas de metros de la marca", comenta López-Cancio.

Oviedo es la cabeza visible de disc-golf a nivel nacional. Los árboles del parque Purificación Tomás han sido testigo de miles y miles de lanzamientos en varios torneos nacionales e internacionales. En esta ocasión, con motivo del IV Open de Oviedo, 72 participantes ponen a prueba sus habilidades en una prueba que finaliza hoy. Aunque la gran mayoría son españoles, hay algún caso de participantes de países como Noruega o Finlandia, donde la práctica de dicho deporte es masiva. A nivel nacional, otras comunidades como País Vasco, Navarra o Cataluña tienen sus propias sedes, aunque la más antigua sea la asturiana. El Open de Oviedo saca de sus casas a decenas de jugadores que visitan la capital del Principado. Aun así, el hecho de frecuentar el club ovetense no va a suponer una ventaja, ya que se han "cambiado de lugar las canastas y el recorrido para la ocasión", como apunta su organizador.

A pesar de no contar con el "factor cancha", los ovetenses siguen con la ambición de ganar. Tanto Xurde Menéndez, de 19 años, y su padre, Luis Menéndez, han decidido acercarse a la competición. Luis está muy orgulloso de su hijo, y recuerda como "venía con él desde que tenía nueve años a lanzar el disco". A pesar de su corta edad, Xurde es uno de los jugadores que mejor proyección tiene, y, por lo menos para su padre, es "el favorito para ganar".

Iñaki González Olaizola, donostiarra de nacimiento, reside en Bera de Bidasoa, Navarra. Al norte de la Comunidad Foral, frecuenta las instalaciones de Irisarri Land o Lekunberri. Esta vez, jugaba en Oviedo, algo que le divierte y le ayuda a mejorar: "Vengo aquí y me fijo en cómo tira la gente, cómo salvan los obstáculos, y luego les pregunto y les pido consejo". Iñaki lleva desde quince años jugando al disc-golf desde que le enganchó cuando tenía cuarenta. es un caso muy distinto al de Beñat López, de doce años. El pequeño bilbaíno, al igual que Iñaki, también a practicado en los campos navarros, pero ni él ni su familia perdieron la oportunidad de asistir a un nuevo torneo, y nada más que en la capital nacional del disc-golf. "Me enseñó a jugar un amigo, y me gustó mucho", añade el joven jugador.

La presencia femenina es algo que se hace cada vez más de notar. Un ejemplo es el de Carla Martín, que viene desde Cataluña para disputar el campeonato. Carla, al igual que Iñaki, valora la "profesionalidad del evento", además de la "cantidad de cosas que se aprenden de otros jugadores". Su amor por el deporte le vino desde hace años, a pesar de tener que "explicar a la gente lo que hace porque nadie sabe de qué va el disc-golf".

Aunque el juego irrumpió hace pocos años, el hecho de que tantos jugadores se acerquen al torneo ovetense es muestra de que está en pleno crecimiento, acogiendo a una gran variedad de perfiles pero con una misma pasión: la competición y el disc-golf.

