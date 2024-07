Cebolla y huevos de casa para la  mejor tortilla de Fitoria

Las mejores tortillas de este año en Fitoria han sido la de Elena Llorente, en la categoría de sabor tradicional, y la de Patricia Suárez en la de sabor original . Las vecinas de Fitoria tras recibir el premio contaron los secretos de las tortillas ganadoras. "La tortilla lleva cebolla, lo único que tenía solo seis huevos de casa, el resto tuvieron que ser comprados. También echo un poco de agua en el huevo. Ya gané más veces, pero me sigo presentando para que después pueda haber buen pincheo y para que haya competición." La otra ganadora, Patricia Suárez, también es buena conocedora de lo que es llevarse el primer premio en este concurso "No es la primera vez que me presento, el año pasado ya gané el premio especial al 75.º aniversario. Esa la había hecho tradicional pero rellena con setas al ajillo jamón y cabrales. La de este año la hice con cebolla caramelizada, para que tuviese los ingredientes de siempre, pero con un toque especial."

La jornada matinal del sábado comenzó con una misa que dio paso al plato fuerte, la sesión vermut, en la que se conocieron las ganadoras del concurso de tortillas. La mañana acompañaba y nadie quiso faltar a la confraternización con vecinos y amigos en la carpa. Se respiraba un ambiente vecinal y de pueblo envidiable. Esto fue lo que explicó Silvia Álvarez, que disfrutó de una mañana en familia con su marido Omar Martín y su hija Xana. "Justo ahora le estaba comentando a mi marido que es un ambiente muy guapo, el típico de los pueblos y de fiesta de prao, que ves a los vecinos llegar a la hora del vermut y saludarse entre ellos, no se puede perder esa tradición."

La gente disfrutó de los pinchos de jamón y la empanada de bonito con familia y amigos. Un vermut de lo más animado que no se quiso perder la vecina de Fitoria, Ana María Rodríguez. Asidua a la fiesta todos los años ayer fue al prao con su hijo Miguel Ángel Curto y su nuera Erika Cuesta. "Yo todos los años vengo, llevo viniendo igual 20 años. Estuve por la noche en la romería, y mañana volveré a por el bollu. El ambiente es fenomenal, el de toda la vida".

Una tortilla ganadora es mucho más que huevo y patatas con o sin cebolla, tiene que cumplir con unas características necesarias para triunfar. El jurado este año valoró unas 8 tortillas divididas entre las dos categorías y parece que los miembros que lo componían, Marcos Castrillón y Arturo González, tuvieron clara la decisión final ya que se tomaron muy poco tiempo para deliberar. Arturo González explicó esos detalles que se valoran en una tortilla a la hora de decidir. "En el premio al sabor original reconocemos la originalidad en base a la tortilla tradicional y que la elaboración esté buena. Y en la otra categoría, la tortilla de patata de siempre, con o sin cebolla, se mira el sabor, la consistencia, que la tortilla no esté quemada, que tenga su punto de sal... Y luego que guste a quien la pruebe claro, no tiene mucha más ciencia", admite.

