Dulces rellenos de historia para reposteros aficionados: "Esto es todo un lujo", dicen los alumnos

Isabel Rodríguez trabaja en una consultoría, pero su verdadera pasión es todo lo que tiene que ver con la cocina y la oportunidad que se le presentaba ayer en Oviedo era demasiado golosa como para dejarla pasar de largo. La ovetense fue una de las catorce personas inscritas en el taller de repostería artesana que se está celebrando en el antiguo obrador de Camilo de Blas, en la calle Jovellanos, un curso de dos días organizado por la Escuela de Verano Evades que imparte el pastelero Miguel Sierra y en el que los participantes aprenden técnicas para trabajar el hojaldre y la bollería. "Es un lujo aprender de un maestro como este y en un sitio con tanta historia. No podía perdérmelo", dice Isabel Rodríguez.

En el taller, que finaliza hoy, participan personas de todas las edades y la mayoría trabajan en sectores que poco tienen que ver con la repostería. La mayoría son aficionados que buscan mejorar su técnica para después hacer sus pinitos en casa. "El primer ingrediente que vamos a utilizar es la diversión, lo principal para que una receta salga a la perfección es pasárselo bien", comenzó diciendo Miguel Sierra, que entre otras cosas tiene en su extenso currículum el Premio al Mejor Maestro Artesano Pastelero de España.

María Rodríguez, al fondo, prepara el hojaldre con sus compañeros. / D. C.

Mientras el maestro pastelero preparaba la masa del hojaldre en una las máquinas de "La Academia" de Camilo de Blas –el antiguo obrador de la pastelería de Jovellanos lleva ahora ese nombre y se ha convertido en un espacio perfectamente equipado para el desarrollo de este tipo de actividades– los alumnos tomaban nota al detalle de todos los ingredientes necesarios para hacer un pastel milhojas. "Soy ama de casa y me encanta cocinar. Estoy aquí porque cocinar me relaja mucho y creo que aprender con los mejores no es algo que se pueda hacer todos los días", señala María Rodríguez, que también vive en Oviedo.

Algunos de los participantes atienden a las explicaciones. / D. C.

Fernando Farpón, sin embargo, viene de Pola de Lena. Se dedica a trabajar con productos elaborados a partir de la escanda y tiene un obrador, así que ayer estaba en su salsa. "La verdad es que da gusto escuchar todo lo que sabe Miguel Sierra, nos va a servir mucho para aprender y mejorar en lo que hacemos", sostiene Farpón, que al igual que sus compañeros ayer aprendió a elaborar croissant, napolitanas o palmeras, entre otras delicias. "Además lo vamos a hacer de una forma fácil. Se trata de que todos lo podáis hacer de manera sencilla en vuestras casas sin tener que utilizar aparatos muy complicados", dice Miguel Sierra mientras reparte bolas de masa para que los "alumnos" la trabajen con el rodillo antes de darle forma.

La Escuela de Verano Evades organiza este taller dentro de un programa de actividades que se desarrollarán en Oviedo y que se incluyen dentro del epígrafe "Semana de la capitalidad gastronómica".

