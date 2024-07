El gobierno ovetense saca pecho con las inversiones: casi 70 millones en ejecución

Oviedo está en obras y es motivo de orgullo en los despachos municipales. En diferente localizaciones y de diverso alcance, son catorce los puntos de la ciudad en los que hay trabajos en marcha, para redondear una suma de 70 millones de euros en ejecución. No faltan quienes lo señalan como un hito que hacía mucho que no se daba. Lo contó Nacho Cuesta en el último Pleno. La prueba del nueve de que el ritmo de ejecución de las inversiones está batiendo récords está en el comentario que le hicieron "dos funcionarios municipales de amplia trayectoria". "Me dijeron que nunca en la historia reciente de este municipio se estaban ejecutando o a punto de ejecutar tantas obras".

El dinero no es el único factor a tener en cuenta, pues en esa lista se incluyen actuaciones plurianuales que no repercutirían todo el monto que arrastran en esta anualidad, pero si se suman los planes de choque de los distritos y pequeñas actuaciones en lote, como los arreglos de diversas calles, el volumen de actividad también es muy notable.

En primer lugar, entre las obras que acaban de finalizar o están a punto de hacerlo, figura de forma destacada todo el proyecto de reforma de la entrada a Oviedo por la "Y". En realidad, son trabajos iniciados en el ejercicio pasado que deberían haber finalizado antes de fin de año para justificar la financiación europea, aunque el equipo de gobierno asegura que ha logrado justificar y salvar las ayudas con certificaciones de obra parcial y acopios de material. En todo caso, la reforma de la glorieta de la Cruz Roja, ya finalizada, el proyecto del parque lineal de la margen derecha de la autopista, a punto de abrirse al público, la nueva rotonda de Santullano, muy avanzada, y la rehabilitación del Palacio de los Deportes, ahora ampliada con el nuevo modificado, suman ya más de 46 millones de euros.

Esta "velocidad de crucero" en la obra pública municipal, como la califica Cuesta, se explica, según el concejal, en el trabajo de reforma y redimensión interna del área de Infraestructuras, similar a la reestructuración llevada a cabo, con parecidos resultados, afirma, en Licencias, un área que ahora ha pasado a manos de José Ramón Pando.

En Infraestructuras, el equipo de gobierno de Canteli ha hecho de la necesidad virtud y ha aprovechado la marcha del que había sido director general del área, el ingeniero Ignacio Ruiz Latierro, para modificar funciones y dar mayor responsabilidad a determinados funcionarios.

Nacho Cuesta basa la mejora del ritmo de los proyectos en la redimensión interna del área

En el repaso de los trabajos que ya están finalizando sigue, después de todo, el proyecto del tramo urbano de la "Y", la construcción del nuevo consultorio de la Manjoya, una inversión de más de medio millón de euros que ya ha finalizado y a la que le queda ahora formalizar la cesión al Principado y que el gobierno regional dote de mobiliario al edificio para que el servicio pueda empezar a funcionar.

El segundo capítulo lo integran obras ya en marcha. Algunas acaban de iniciarse, otras llevan algunos meses, y buena parte de ellas tienen un plazo de ejecución que se meterá en el año que viene o se prolongará, al menos, hasta diciembre. En ese grupo figura la reforma del edificio de Seguridad Ciudadana en Rubín, con casi dos millones y una intervención a fondo en la fachada y en otras mejoras funcionales del inmueble.

Algo parecido, aunque mucho más reciente, pues se inició la semana pasada, es la ansiada obra de reforma del auditorio Príncipe Felipe para adaptar el edificio a la normativa contra incendios. Con una inversión similar (1,95 millones) el edificio volverá a abrir al público en octubre y podrá recuperar la normalidad en su funcionamiento, con todas las salas abiertas, este mismo año.

Aunque todavía no se verá movimiento y una disputa judicial podría todavía suponer algún parón, también se ha dado la orden de que comience a trabajar la empresa adjudicada con el proyecto de la pista de atletismo. La primera parte de este trabajo supone finalizar el proyecto de la envolvente y solo con la segunda comenzarán las obras en Prados de la Fuente, en una de las inversiones de mayor cuantía (20,5 millones) con permiso del proyecto del Palacio de los Deportes tras los modificados (26,7 millones).

También está preparado todo para que arranquen las obras de peatonalización de las calles Mendizábal, Ramón y Cajal y los Pozos, que durarán cuatro meses y superan el millón de euros de inversión. En los mismos tiempos, ya adjudicada y a punto de ponerse a trabajar, está otra obra "maldita" que ha conseguido adjudicarse; el comedor del colegio infantil de Ventanielles.

La mejora en Río Sella y Río Orlé y la adecuación del nuevo local para los vecinos del Cristo también está en marcha. Mientras entre las que esperan a la cola para lanzarse, algunas en proceso de licitación, otras esperando el proyecto, algunas pendientes de tener financiación (se espera otro suplemento de crédito para finales de mes) figuran los trabajos de mejora en Olloniego sobre el Nalón, la segunda fase de la ronda Sur, los nuevos accesos al Tartiere o el gran carril bici entre el cuartel de Rubín y La Corredoria, que se llevará dos millones y, este sí, empezará de forma inmediata.

