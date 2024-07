Miguelo y sus amigos reúnen 6.000 euros para la Cocina Económica

Cuando te llamas Miguelo, llevas más de 40 años en la noche y celebras tu cumpleaños en la discoteca que fundaste el siglo pasado la expectativa se dispara. Si invitas a todos los que te han dejado una mínima huella, pones un escenario colosal, subes primero a Pablo Moro y su "Pequeño club imposible", pasas derrapando sobre tu vida en un monólogo de diez minutos de vértigo y acabas con un concierto de la "Orquesta Mondragón" y Gurruchaga ‘on fire’, se puede decir que has cumplido. De largo. Si lo rematas pidiendo una donación a la Cocina Económica en lugar de regalo y a los pocos días te plantas a ver a sor Carmen Lorenzo, al frente del comedor, y a su presidente, Pepe García-Inés, con un cheque de más de 6.000 euros, se puede decir que has montado en Tribeca una fiesta redonda.

Es fácil saber que Miguelo cumple 63 porque lo de disimular con la edad lo hace solo desde que es actor –15 películas y un par de series– y porque cuando uno es tan de Oviedo que nació en Foncalada, se matriculó en la vieja Facultad de Derecho, puso una perfumería ante la iglesia de San Juan, tiene la discoteca de referencia de los últimos treinta años y dejó un reguero de bares por el Antiguo, es difícil que el dato de la edad quede en el olvido.

Javier Gurruchaga, en el concierto de cumpleaños. / LNE

El tarjetón de la fiesta decía que la ocasión era por sus 40 años... cotizados, rechazaba regalos pero pedía colaboración para la Cocina Económica y advertía de que estaría vigilante. A más de uno le soltó que no le había visto en la lista de donaciones. Miguelo en estado puro, genio y figura e irreverencia constante. O le amas o le odias. Y por lo visto la noche de su fiesta, que fue ya el pasado 28 de junio, el día exacto en que cumplía 63, son muchos los que le aprecian. Espléndido, el hostelero con tardía vocación interpretativa y que ahora se dice más actor que chigrero, regaló una fiesta por todo lo alto, sin escatimar en gastos. Y, aunque veinte años no son nada, quizá cuarenta cotizados sí que pesan ya un poco, no a Miguelo García, pero sí a muchos invitados; más veteranos que noveles, la gran mayoría se retiró a una hora muy prudente y la discoteca quedó lista para los profesionales de la nocturnidad.

Ordenadas la cuentas, Miguelo se acercó esta semana a la Cocina Económica y entregó el cheque de los 6.000 euros largos a la jefa del comedor, sor Carmen, y a sor Mercedes, cocinera. Con el presidente, Pepe García-Inés, estuvo la directiva Mari Luz Villafruela, agradecidos por la donación de Miguelo y sus amigos.