La alianza de cine de Rodrigo Cortés y Scorsese empezó en Oviedo

Una parte de la película que el salmantino Rodrigo Cortés estrenará el próximo 31 de octubre –"Escape", con Mario Casas como protagonista– empezó a escribirse hace seis años en Oviedo. En la Fábrica de La Vega y en la semana de los premios "Princesa de Asturias". Ese año, el 2018, el director norteamericano Martin Scorsese recibió el premio de las Artes y antes de la ceremonia en el teatro Campoamor, en una de las muchas actividades paralelas que siempre llenan la agenda de los galardonados, la Fundación Princesa de Asturias programó una charla del oscarizado director con el público que el cineasta español Rodrigo Cortés condujo. Ahí nacía una relación que ha acabado fructificando de la mejor forma, con Scorsese produciendo la última obra del también guionista y escritor español.

"Escape", cuyo teaser o minitráiler se dio a conocer esta semana –desvelando una trama que, según su director, "es algo así como la fuga de Alcatraz al revés, o el conde de Montecristo al revés, porque trata de un hombre honrado dispuesto a hacer de todo por entrar en la cárcel"–, se estrenará el próximo 31 de octubre. Y ya ha dado ocasión al director de contar lo agradecido que estará siempre a los premios "Princesa" y a Oviedo por la oportunidad que le dieron.

Este jueves mismo, en la 43.ª Feria del Libro de Santander y Cantabria (Felisa), donde Cortés presentó su nuevo libro, "Cuentos telúricos", y también el viernes, en la Filmoteca de Santander, el salmantino –aunque nacido en Orense– se explayó sobre el tema. En realidad, no hay cita de las últimas semanas en la que participe Cortés donde no acabe matando la curiosidad de todo el que le pregunta cómo fue que el gran Scorsese acabó produciendo "Escape".

Rodrigo Cortés dirige a Mario Casas en "Escape". / Beta Fiction Spain

Y lo que Cortés cuenta es que, "cuando conocí a Scorsese en Oviedo, para mi sorpresa me dijo que había visto todas mis películas. Yo sabía que es un gran cinéfilo y un gran conocedor de todo lo que se hace por el mundo, un auténtico devorador de películas, así que, aunque me sorprendió, digamos que me cuadró en parte con la imagen que tenía de él como gran estudiante del cine". Reconoce Cortés que en Oviedo "hicimos migas". Tanto que el español se atrevió a confesarle "que él era la razón por la que yo hacía cine. Para mí, Scorsese es un referente desde mis inicios. Y me dijo: ‘Ya lo sé’. Y me sacó un artículo que alguien había traducido al inglés donde yo confesaba esto mismo".

La conversación fue tan cordial que Scorsese pidió al director de "Buried", "Red Lights" o "Blackwood" seguir "en contacto". Algo que el español entendió como una formalidad y una cortesía por parte de un grande del cine.

Pero no fue así. "Cuando acabé el montaje de ‘El amor en su lugar’ me llamaron de su oficina para decirme que Martin quería saber en qué andaba, así que se lo envié a Nueva York. Fue a la sala de su productora para ver la película y se mostró entusiasmado; yo no daba crédito", explica Cortés. Hasta el punto de que recibió una llamada suya y "pasamos dos horas hablando de la película, del montaje... de todo".

Cortés sintió que aquella conversación de dos horas "eran como mi ‘Oscar’ particular". Pero la vida aún le deparaba más sorpresas. Pasado un tiempo, de la oficina de Scorsese contactaron con Cortés porque el jefe quería saber si tenía algún proyecto entre manos. "En ese momento tenía acabado el guion de ‘Escape’, y se lo envié. Dos semanas después me llamaron de nuevo de su oficina y me dijeron que le había entusiasmado y que quería formar parte de este proyecto". Y así ha sido. Y Cortés, que aún se recuerda con 13 o 14 años, en una cola del cine en Salamanca, decidiendo qué ver y eligiendo ‘El color del dinero’, piensa ahora "en cómo se ha cerrado el círculo después de varias décadas y, simplemente, no encuentro explicación".

La conexión, esa sí, la tiene clara y pasa por Oviedo.

